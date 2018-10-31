وطن النهار

أشادت مساعد وزير الخارجية لشؤون الاميركتين ريم الخالد بدعم بيرو واشادتها بوساطة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في الأزمة الخليجية مشيرة إلى أن علاقات البلدين تنمو وتتطور باستمرار. وقالت الخالد في تصريح صحافي على هامش مشاركتها في احتفال سفارة بيرو بالعيد الوطني الذي اقيم مساء اول من امس بفندق جي دبليو ما ريوت اننا نحتفل اليوم بمرور 43 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية بيرو، مشيرة إلى انها دولة صديقة ومتميزة ونعتز بها. واكدت أن الجانبين على اتصال وتنسيق دائم مع بيرو في مجلس الامن ونقدر دائما مواقفها معنا تجاه المنطقة والشرق الاوسط. وأضافت الخالد اننا نقدر بيرو لمواقفها تجاه الكويت، قائلة: اننا ماضون بتفعيل مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية معهم.

وحول وجود توجه لفتح سفارات الكويت في الاميركتين قالت الخالد انه حتى الان لا توجد نيه ولكن لا يمنع في المستقبل.

من جانبه أعرب سفير بيرو عن تقديره الكامل لصاحب السمو، أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، زعيم الإنسانية الحقيقية، لاستضافته لنا بأمان في بلاده، لافتا إلى أن هناك صداقة كبيرة تجمع بين بلدينا. وقال في كلمته خلال المناسبة أنهم يحتفلون اليوم بالذكرى الـ197 لاستقلالهم وأيضا لمرور 43 عاما على بدء علاقاتهم مع الكويت، موضحا أنه للمرة الأولى يحضر مع زوجته لمنطقة الشرق الأوسط وفي بلد عربي معربا عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي حظيا فيها على جميع المستويات، مشيراً الى أن هناك تعاون كبير بين البلدين وتوافق حيال القضايا العالمية في مختلف المحافل الدولية وخصوصا في مجلس الأمن.

وذكر ان بيرو دولة فريدة من نوعها، غنية في ثقافة الأجداد وتزخر بالمرافق الحديثة للسياح ، من الساحل إلى جبال الأنديز،ومن «غابات الأمازون المطيرة» إلى ماتشو بيتشو السحرية ، والمدينة المفقودة من الإنكا

وفي تصريح للصحافيين أكد السفير البيرو?ي على عمق وتطور العلاقات الثنائية بين بلاده والكويت بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية ، مبديا إعجابه بما تتمتع به الويت من أمن وأمان بالاضافة إلى ودية شعبها وكرم ضيافتهم. وقال ان تعيينه سفيرا لبلاده في الكويت تعد مهمته الأولى كسفير في المنطقة العربية ، لافتا إلى أنهم يعملون للتجهيز لزيارات بين مسؤولي البلدين إلا أن بعد المسافة قد يكون الحاجز. وذكر أن عدد جاليتهم في الكويت يبلغ 25 نسمة فقط ، كاشفا عن أن السفارة ولأول مرة تستضيف فرقة للرقص الشعبي البيرو?ي لتعريف الكويتيين بالثقافة البيروفية حيث سيقدمون عرضا راقصا مساء اليوم في مسرح عبد العزيز عبد الرضا.

