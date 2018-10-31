وطن النهار

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى النائب نايف عبدالعزيز المرداس مراقب مجلس الأمة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بانتخابه مراقباً لمجلس الأمة، متمنياً سموه له كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.

كما بعث سمو أمير البلاد ببرقية تهنئة إلى النائب د.عودة الرويعي أمين سر مجلس الأمة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بتزكيته لمنصب أمين سر مجلس الأمة، متمنياً سموه له كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات تهنئة مماثلة.

