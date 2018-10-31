وطن النهار

القى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الخطاب الاميري في جلسة افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، مؤكدا فيه أهمية التعاون والتكاتف مع مجلس الامة لخدمة الوطن والمواطنين.

وشدد على ضرورة حماية سيادة وأمن واستقرار الكويت في ظل الظروف الاقليمية المتغيرة، بالتسلح بالوحدة الوطنية، استلهاما من التوجيهات الأميرية السامية، لافتا الى حرص الحكومة على احترام الرقابة البرلمانية ودورها في ظل نصوص الدستور والقانون.

وفيما يلي نص الكلمة: يُسعدني في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة أن أتوجه اليكم اخواني واخواتي بأجمل التحية وأصدق المشاعر داعياً اللهَ عز وجل بأن يسددَ خطانا ويلهمنا الصواب في النهوض بمسؤولياتنا الوطنية وأن يكتب لنا ولكويتنا الغالية ولأهلها الأوفياء كل التوفيق والسداد.

وها قد استمعنا منصتين، الى التوجيهات السامية لصاحب السمو أميــــر البـــلاد -، لنستلهم من معانيها الدعوة الصادقة لتعزيز روح الألفة والحث على التعاضد والبعد عن الفرقة، والعمل كفريق واحد لمصلحة الكويت وأهلها.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بعظيم الشكر والاعتزاز لسموه حفظه الله ورعاه على سديد نصحه وشديد حرصه، معاهدين سموه أن نبقى عند حسن ظنه وظن الشعب الكويتي الحبيب بنا، متكاتفين متعاونين مع اخواننا في مجلس الأمة لما فيه خير البلاد والعباد.

ان الثقة الكبيرة التي أجمع عليها العالم بحكمة سموه، قائدا للانسانية وأمير الدبلوماسية، لم تأت صدفة ولم تكن مِنـّة، بل هي خلاصة عقود من العمل الجاد والاخلاص وثـمرة جهود ورؤية تنطلق من ايمان صادق ومبادئ راسخة تستهدف حماية الانسان أينما كان، وتكريس الأمن والسلام وصيانة مكانة الكويت ورفع رايتها.

وما أحوجنا جميعاً الى أن نسير على خطاه جاعلين من مسيرته دليلاً ومن توجيهاته نبراساً، أمن البلاد واستقرارها ومصالحها في ظل ظروف اقليمية ودولية متغيرة تستوجب منا جميعاً وحدة الصف والتماسك كالبنيان المرصوص، مستذكرين دائماً أن حكمة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، وخبرته وجهوده المتواصلة قد أثـمرت الى تحصين دولة الكويت من أي اهتزازات وتداعيات قد تصيبها من تفاقم الأحداث الاقليمية والدولية على خطورتها، وان استمرار هذا النهج القويم في الساحة الداخلية لن يؤتي ثـماره الا بالتفافنا جميعاً حول قيادتنا الحكيمة واحترام مؤسساتنا الدستورية وتفعيل التعاون بين السلطات والالتزام الجاد بأحكام الدستور والقانون والتطلع معاً باتجاه تحقيق أهداف مسيرتنا التنموية.

واننا نعاهدكم «يا صاحــب السمــو».. ونعاهد شعبنا الوفي والأخوات والاخوة أعضاء مجلس الأمة.. أن التزامنا جميعاً بأحكام الدستور والقانون ليس خياراً بل هو التزام وطني ومطلب أساسي تلتزم به الحكومة بكافة مؤسساتها وأجهزتها لتحقيق الانـجاز المنشود، وأن يد الحكومة ستبقى ممدودة للتعاون البناء والتنسيق مع السلطة التشريعية وتحت ناظر رقابتها الدستورية، التي نحرص على تعزيز وجودها وعلى ضمان احترامها ضمن الأطر الدستورية والقانونية الصحيحة درءاً لأي شطط ومنعاً لأي تجاوز، وباعتبار أنها الوجه الآخر للمسئولية الوطنية التي نتحملها جميعاً.

مجلس التعاون

الأخ الرئيس.. والاخوة الأعضاء

استمراراً لما انتهجته الكويت في سياستها الخارجية التي رسمها حضرة صاحب السمو - حفظه الله ورعاه، فان الحكومة تؤكد التزامها بنهجها الثابت في علاقتها مع الدول، متمسكة بكيان مجلس التعاون الخليجي ودعمه، وحريصة على أداء دورها الفاعل كعضو في مجلس الأمن في نصرة القضايا العربية والاسلامية والسلام في العالم.

الأخ الرئيس:

الاخوة الأعضاء:

اننا اذ نبدأ معاً دور الانعقاد الحالي نذكر بالاعتزاز والتقدير ما تم تحقيقه بتعاوننا من انـجازات في مجال التشريع وفي مجال المشاركة في تحمل عبء المسؤولية في أمور السياسة الداخلية والخارجية، ونتطلع في قادم الأيام الى كبير الأمل لتحقيق مزيد من الانـجازات.

ولا شك بأن الطموحات والامكانات أكبر بكثر مما تحقق من انـجازات، ولكن الانصاف يقتضي تقدير الجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي يقوم به اخوانكم وأبناؤكم العاملون في الأجهزة المختلفة.

واننا أيها الاخوة لن نتوقف طويلاً لنستعرض المنجزات التي تمت خلال الفترة التي انقضت.. فذلك كله معروف لدى الجميع.. ورغم حرصنا الجاد وسعينا الدؤوب لدفع عجلة العمل الحكومي وتطويره والارتقاء بأداء مؤسساتنا الوطنية، لتصل الى المستوى المنشود، الا أن ما يثيره البعض من اشاعة مشاعر اليأس والاحباط والتقليل من شأن ما تحقق من ايجابيات، وما تم من منجزات، يمثل عدم الانصاف لجهود مخلصة يقوم بها أخوة وأبناء لنا في مختلف الأجهزة الحكومية تستحق التقدير والاشادة، واذا استعرضنا الانـجازات المترتبة على هذه الجهود فان الوقت لن يسمح بتعدادها، ولكن في ايجَاز وعُجالة، ومن أجل وضع الحقائق أمام أهل الكويت.. استأذنكم يا صاحب السمو - حفظكم الله ورعاكم - لأبين لسموكم وسمو ولي العهد وللأخ رئيس مجلس الأمة ولأخواتي واخواني أعضاء المجلس وللشعب الكويتي الوفي ما قامت به الحكومة من انـجازات خلال السنوات الأخيرة أبدأها باستعراض ما تم لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

فلقد كان ولا يزال نهج الحكومة في عملها هو ضرورة الحفاظ على المال العام واتخاذ كافة الوسائل لحمايته وتفعيل محاربة الفساد والقضاء عليه بجميع أشكاله وتجفيف منابعه وضرورة تجسيد النزاهة والشفافية والأمانة في جميع الاجراءات الحكومية، وفي سبيل دعم البنية التشريعية لتعزيز النزاهة، فقد تم بفضل من الله وبالتعاون المثمر البناء مع مجلس الأمة اصدار التالي على سبيل المثال وليس الحصر:

- القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

- القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والذي يرسي قواعد الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.

- القانون رقم 23 لسنة 2015 بانشاء جهاز المراقبين الماليين.

- واخيراً القانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح الذي يؤكد أن للمال العام قدسية وأنه لا يجوز المساس به أو بالمصلحة العامة، وقريبا باذن الله نستكمل معاً منظومة الشفافية والنزاهة من خلال اتاحة حق الاطلاع لجميع المواطنين على المعلومات الحكومية، وذلك باقرار مجلسكم الموقر مشروع القانون المحال اليه في شأن تنظيم حق الاطلاع و نأمل أن يصدر قريباً وبذلك تكون الكويت من الدول الأولى في تكريس منظومة الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد.

كما أنه في سبيل محاربة الفساد والقضاء عليه فقد اتخذ مجلس الوزراء العديد من الاجراءات والقرارات التي تؤكد ما تم الاعلان عنه مراراً وتكراراً من أنه لا حماية لفاسد ولا تستر على مسؤول منحرف وأن حماية المال العام واجب وطني.

ومن الاجراءات الأخيرة التي اتخذها:

- أنه بناء على الاستجواب السابق الى وزير النفط، ورغم انتهاء المسؤولية السياسية للاستجواب الا أنني قد وجهت بالكشف عن جميع الحقائق المتعلقة بمحاور الاستجواب فأصدر مجلس الوزراء قراره بتشكيل لجنة محايدة للتحقق من صحة المعلومات التي ورد ذكرها في تلك المحاور ومحاسبة المقصرين ازاء أوجه الخلل والتقصير ان وجدت.

وتنفيذاً لتوصية اللجنة باجراء تحقيق فقد اصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف وزير العدل بالطلب من المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة قضائية للتحقيق فيما ورد من مخالفات وشبهات واقتراح المناسب تجاه المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والاضرار بالمال العام وتحديد المسئولية عنها ان وجدت.

- أحالت الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية تقرير لجنة التحقيق الوزارية المشكلة بشأن مصروفات بند الضيافة في وزارة الداخلية فيما تضمنه تقريرا لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة وديوان المحاسبة الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، في ضوء ما أثير حول شبهات المساس بالمال العام.

ومن ناحية أخرى في اطار الجهود الحكومية الرامية للقضاء على الفساد ومحاسبة من تسول له نفسه المساس أو التكسب غير المشروع أو الاضرار بالمال العام فقد أحالت الحكومة ممثلة في وزارات الدولة 272 بلاغاً الى النيابة العامة في قضايا تتضمن مساساً بالمال العام أو التزوير وذلك لمحاسبة من تجاوز على المال العام أو حاول المساس به ليتلقى جزاءه العادل.

مكافحة الفساد

وفي مجال مباشرة الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاختصاصها في رصد جميع شبهات الفساد في الدولة وتلقي البلاغات، فقد قامت الهيئة برصد 36 حالة وتلقي عدد 154 بلاغا لشبهات فساد.

ومن ناحية أخرى فقد أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن اتمام اعداد الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت لمكافحة الفساد وهي الأولى من نوعها في دولة الكويت وجاءت نتيجة تضافر جهود كافة جهات الدولة ومؤسساتها باعتبارها مشروعاً وطنياً يرسخ مفهوم النزاهة والشفافية والحوكمة.

هذه بعض الاجراءات التي تتخذ لحماية المال العام وردع من تسول له نفسه المساس به أو التجاوز عليه، ويدنا بيد مجلسكم الموقر لاتخاذ أي خطوة جادة لمكافحة الفساد والقضاء عليه.

ولا يسعنا في هذا السياق الا أن نؤكد تقديرنا لجهود كل فرد من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، وكافة الأجهزة الأمنية والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وغيرها من الأجهزة والهيئات التي تسهر على تطبيق القانون وكشف المقصرين ومعاقبة الفاسدين.

وفي خصوص تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية فقد اتخذت الحكومة خلال السنوات الأخيرة الماضية خطوات جادة في دفع عجلة التنمية وسرعة تنفيذ المشروعات الحيوية فعلى صعيد مشروعات الاسكان فقد تم اختصار فترة انتظار المواطنين لتخصيص الوحدات السكنية من (15) سنة تقريباً الى أن أصبحت فترة الانتظار حالياً أقل من (3) سنوات، وما قامت بتوزيعه الحكومة من الوحدات السكنية يبلغ (55,218) وحدة سكنية بزيادة نسبة 60% من اجمالي ما تم توزيعه في كافة مدن وضواحي البلاد قبل سنة 2012 وقد تسلم المواطنون فعلياً نسبة 86% تقريباً مما تم توزيعه.

وفي ملف انـجازات البنية التحتية فقد قامت الحكومة خلال السنوات الأخيرة بانشاء عدد (574) مبنى عاماً من (مدرسة، مركز صحي، مسجد، مخفر، وغيره) وبنسبة 61% تقريباً من اجمالي ما تم انشاؤه سابقاً حيث كان اجمالي عدد المباني المشيدة قبل هذه الفترة يبلغ (935) مبنى.

وقامت الحكومة خلال نفس الفترة بانشاء طرق بطول (4,675) كيلو مترات بزيادة بنسبة 24% تقريباً عما كانت عليه أطوال الطرق المعبدة سابقاً والبالغ (20,000) كيلو متر، وفي ذات القطاع فقد قامت الحكومة أيضاً خلال بضع سنوات باقامة (156) جسراً بنسبة 52% من اجمالي عدد الجسور المقامة سابقاً والبالغ عددها (300) جسر.

الخدمات الصحية

كما تولي الحكومة اهتماماً خاصاً في الرعاية والخدمات الصحية وقد تم العمل على زيادة عدد المستشفيات خلال السنوات الأخيرة الى الضعف تقريباً حيث أنـجز وجار انـجاز عدد (15) مستشفى ليصبح اجمالي عدد المستشفيات في البلاد (31) مستشفى، وعليه تصبح السعة السريرية الاجمالية (18,184) سريراً بعد أن كانت (7,454) سريراً أي بزيادة نسبة 144%، كما تم اعداد (112) عيادة تخصصية موزعة على جميع المناطق السكنية وتجهيزها بالمعدات الطبية المتطورة وبالطواقم الفنية اللازمة، وفي ذات الملف فقد أنشأت الحكومة أيضاً عدد (21) مركزاً صحياً جديداً بزيادة نسبة 25% تقريباً عما كانت عليها المراكز الصحية سابقاً وتم زيادة مراكز الاسعاف عما كانت عليه سابقاً بنسبة 35% تقريباً وتوزيعها جغرافياً لتلبي الاحتياجات الطبية الطارئة في كافة انحاء البلاد، كما تم تشغيل خدمة الاسعاف الجوي لطائرات الهليكوبتر.

وفي ملف توفير الطاقة فقد قامت الحكومة خلال البضع سنوات الأخيرة بزيادة انتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 40% والقضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي الناتجة عن زيادة الاحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف، وزيادة القدرة الانتاجية لمحطات المياه بنسبة 28% لتغطية الاحتياجات المتزايدة من المياه وتحقيق الأمن الاستراتيجي بزيادة مخزون المياه العذبة بنسبة 45% عما كان عليه قبل سنة 2012.

هذا يا صاحب السمو غيض من فيض نتائج جهود أبنائك واخوانك من العاملين في الجهاز الحكومي الذين هم الجنود المجهولون لمسيرة التنمية للوصول لتحقيق رؤية سموك وتتعهد الحكومة بمواصلة العمل الجاد وبذل الغالي والنفيس من أجل استمرار تحقيق تطلعات أهل الكويت في رفعة وطنهم وازدهاره.

مرتكزات الإصلاح

الاخوة.. أعضاء المجلس

من أجل ذلك، وانطلاقاً من مسؤولياتنا الدستورية والوطنية، وبراً بقسمنا وعهدنا أمام الله العزيز القدير ثم أمام حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي الحبيب، تؤكد الحكومة التزامها بالمرتكزات التالية:

أولاً: الاستمرار في نهجها الذي يضع الاصلاحات الادارية والاقتصادية والمالية على رأس أولوياتها، منتهجة مساراً موضوعياً يستفيد من تجارب الماضي ويؤسس لمستقبل مشرق.

ثانياً: التركيز على ملف الاستدامة الاقتصادية والمالية باعتبار أننا شركاء للقطاع الخاص، مؤمنين بمبادراته وتميزه، وساعين لتكريس دوره الريادي، وهو ما يستوجب التعاون والتنسيق مع مجلسكم الموقر للاستمرار في اقرار ما يلزم من تشريعات اقتصادية واصلاحية واتخاذ كافة الخطوات والاجراءات الضرورية لتطوير وتسهيل بيئة الأعمال.

ثالثاً: أن الحكومة تؤكد حرصها على استمرار الجهود الهادفة الى تطوير وتحسين الخدمات الحكومية، فضمان الحق بالتعليم، وكفالة الرعايتين الصحية والاسكانية، وتأمين فرص عمل ملائمة لشبابنا المؤهل والطموح، والاستمرار في الخدمات الاجتماعية، ليست مجرد كفالة لحقوق دستورية، بل هي واجبات وطنية تضعها الحكومة في مقدمة اهتماماتها، وتسعى بالتعاون مع مجلسكم الموقر الى ضمان استدامتها وترتيب أولوياتها بما ينسجم مع متطلبات الواقع والتطلعات والحقوق المشروعة لأبناء وطننا الغالي.

الشباب ثروة

كما نتطلع الى استكمال كافة الخطوات والجهود التي من شأنها تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والتنمية البشرية.

فالشباب الكويتي هو ثروتنا الحقيقة التي لا تنضب، وهو الرهان الفائز الذي يفرض علينا أن نـجاريه في تفوقه وطموحاته وأن نشاركه حيوية نشاطه ورقي أفكاره.

وكلنا ثقة بأن مجلسكم الموقر لن يفوت أي فرصة لمؤازرة الحكومة في كافة الجهود التي من شأنها دعم كفاءة الشباب الكويتي وتأهيله لتحمّل المسؤوليات الوطنية بما يحقق طموحات كل فرد منّا.

وأخيراً: وحرصاً على تنفيذ الخطط التنموية والاصلاحات البنيوية، نتلمس خطورة أي تكاسل في انـجاز المشاريع، وندرك جسامة أي تباطؤ في المسار الاقتصادي، ونعي فداحة التأخر في الاصلاح الاداري والمالي وهو ما يفرض على الحكومة تكريس ثقافة المحاسبة الذاتية وتمكين الأجهزة الرقابية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، مؤمنة بأهمية تعميق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والأخذ بكل الأفكار والطروحات الجَادة التي من شأنها تعزيز مفاهيم وآليات الحكم الرشيد.

كما تؤكد الحكومة استمرارها في العمل الجاد والحزم في التعاطي مع أي شكل من أشكال الفساد، ومكافحة كل جرائم غسل الأموال، ومعالجة الترهل الاداري والوظيفي، ووضع حد لأي تقصير أو اساءة في استخدام الوظيفة العامة.

الأخ الرئيس والاخوة.. الأعضاء

ان الحكومة تدرك جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، وعلى عاتق مجلسكم الموقر.. وتعرف حق المعرفة أن الأيام المقبلة تحمل معها كثيرا من التحديات.. ولكنها تدرك كذلك أن لنا في تماسك صفوفنا، وتوحد كلمتنا والعمل بجد واخلاص على قلب رجل واحد ما يمكننا من تخطي كثير من الصعاب وتحقيق الأهداف والتطلعات.

ندعو الله أن يوفقنا جميعاً لخدمة الكويت وأهلها، وندعوه عزّ وجلّ أن يشدّ من أواصرنا ويقرّب بين قلوبنا ويجعل الخير والفلاح رائدنا فيما نعمل وفيما نسعى الى تحقيقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

