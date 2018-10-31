وطن النهار

انتهى استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي والمقدم من النائب رياض العدساني بدون طرح ثقة ولا توصيات.

وفي ثبات وهدوء أحياناً، وفي انفعال وشدة أحياناً أخرى رد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة على ما تضمنته محاور الاستجواب الذي قدمه إليه النائب رياض العدساني، موضحاً انه لأجل البلد ولأجل الشعب الكويتي يتحمل التجريح الشخصي الذي عمد إليه النائب المستجوب.

وأكد في ردوده أن التعيينات التي زعم العدساني انها تنزل بالبراشوت، تأتي من ديوان الخدمة المدنية.

ومضى الخرافي يقول: لا بارك الله في الكرسي انا تعرضت لـ137 تجريحاً شخصياً، ولكني موقن أن مسؤولية الوزارة تكليف لا تشريف، ولذلك أحرص على التفاعل بشكل عملي مع توجيهات سمو رئيس الوزراء، التي يشدد فيها دائماً على عدم إعاقة عمل النواب.

ورداً على ما قاله المستجوب عن أن الخرافي وزير بلا عمل قال وزير شؤون مجلس الأمة مَنْ الذي حدد من خلال تواصله مع لجنة الأولويات 223 مشروعاً و819 اقتراحاً تم تقديم ملفات بها إلى رئيسي السلطتين؟

وأضاف: يؤسفني ان البعض يرى منصب الوزير تشريفاً لا تكليفاً، ويعمد إلى التجريح، وله أقول أفا يا ذا العلم سويتني حرامي؟ بس ما عليه لأجل البلد والشعب أتحمل، ولأجل خشوم راح أعديها والحشيمة للبرلمان.

وكان النائب رياض العدساني شدد في بداية الاستجواب على وجوب تحصين الخرافي منصبه بعمله بدلاً من الفساد الإداري والانحراف السياسي الذي يمارسه بترضياته للتيارات السياسية وتقاعسه عن أداء دوره.

واتهم العدساني الخرافي خلال الاستجواب بأنه جاء بـصفقة انتخابية وليس بناء على كفاءته وامكاناته، مشيرا إلى ان ترشح الخرافي في انتخابات مجلس الأمة الحالي ثم قيامه بسحب ترشحه في آخر يوم لتسجيل المرشحين في الانتخابات من أجل تعيينه فيما بعد وزيراً.

وأبدى عدم استقصاده لشخص الوزير وان تقديمه للاستجواب يأتي لتسليط الضوء على الخلل والاخفاق في عمله، مضيفاً أنا شخصاني مع المتجاوز والفاسد.

وقال ان الخرافي يمارس التوظيف السياسي ويقوم بتعيينات سياسية بغية البقاء في منصبه الوزاري، مضيفاً انه ليس للوزير الخرافي أدوار واختصاصات أو هيئات تابعة له.

واتهم النائب العدساني الوزير الخرافي بـتعيين موظف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في وزارته لاعطائه منصباً ثم نقله إلى مكتبه، كما أنه قام بتعيين قريب أحد النواب مستشاراً له الأمر الذي يعكس مدى فساد الوزير في محور التعيينات. وانتقد عدم متابعة الخرافي الذي أتى بصفقة انتخابية لتقارير اللجان واقتراحات النواب متسائلاً كيف يقبل الوزير على نفسه بأن يكون بلا صلاحيات.

وقال ان الخرافي تعمد تأخير إحالة قانون التقاعد المبكر الذي أقره المجلس بدور الانعقاد الماضي إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى تكرر اخفاقاته واستمراره في عدم أداء مهامه كما هو مطلوب.

