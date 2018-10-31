وطن النهار

اقام سلطان البهرة د. مفضل سيف الدين مجلس اربعين الامام الحسين عليه السلام في المركز البرهاني في منطقة العارضية بحضور جميع ابناء البهرة المقيمين في الكويت، حيث استهل المجلس بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها نجل السلطان السيد حسين برهان الدين وبعدها بدأ السلطان الكلمة بالصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد واله ثم ذكر استشهاد حفيد النبي الامام الحسين -عليه السلام- وذكر مبادئ العدالة والتضحية والاخوة والغفران والعطف والشفقة التي تنطوي عليها الواقعة بأرض كربلاء.

وتابع حديثه بذكر مزايا الاسلام التي تدعو الى الامن والسلام كما تدعو هذه المزايا الى كيفية التعايش مع جميع الشعوب متطرقا الى صداقة والده الاكرم مع سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح ومع حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وحرص السلطان خلال المجلس على تقديم التوجيهات والوصايا لابناء جالية البهرة المقيمين في الدولة، مشددا عليهم التمسك بالتعاليم الإسلامية والبعد عن الحرام والتحلي بالاخلاق الحميدة التي اوصى بها خاتم الانبياء والمرسلين محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- وان يعيشوا في دولة الكويت كدولتهم الثانية وان يكونوا اوفياء لدولة الكويت وبأنظمتها وقوانينها وان يسهموا في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

وفي الختام تقدم السلطان بالشكر الى صاحب السمو امير البلاد والى ولي عهده الامين والى سمو رئيس مجلس الوزراء والى الشعب الكويتي الكريم على حسن الكرم والضيافة منذ قدومه للكويت داعيا الله تعالى ان يعطي سموه طول العمر و موفور الصحة والعافية وايضا شكر سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح ووزير الديوان الاميري ورئيس المراسم الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجميع المسؤولين في الديوان الاميري وجميع منتسبي وزارة الداخلية بتقديم كل الدعم لحفظ الامن اثناء الزيارة وختم المجلس بالدعاء لدولة الكويت ان يجعلها واحة الأمن والأمان والازدهار وان يحفظها من كل مكروه.

يذكر ان فخامة السلطان وصل الى البلاد في الـ 26 من اكتوبر الحالي، وحل ضيفا على صاحب السمو الامير، وخلال مدة اقامته اقام البرامج الاجتماعية بما يشمل فعالية الزواج الجماعي وبرامج الترويج التجاري والعناية بالمجتمع.

