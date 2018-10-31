وطن النهار

الرياض- «كونا»: دشنت جمعية (الهلال الأحمر) امس الاول الاثنين توزيع 300 سلة غذائية ضمن حملة إغاثية للمتضررين من إعصار لبان بمحافظة (المهرة) في مديرية (قشن) باليمن.

وقالت الجمعية في بيان صحافي انها تعتبر أولى الجمعيات والهيئات التي وصلت الى منطقتي (القلعنة) و(المقد) التي فتحت الطريق إليهما اليوم حيث تم توزيع 200 سلة غذائية لسكان هاتين المنطقتين اللتين حاصرتهما مياه السيول لمدة أسبوعين كاملين. وأوضح رئيس وفد الجمعية عبدالرحمن العون أن الحملة تأتي ضمن حملة كبيرة تستهدف بها الجمعية محافظة (المهرة) وتتضمن ألف سلة غذائية و2500 سيارة صهريج لنقل مياه صالحة للشرب لمدة شهر كامل، لافتا إلى أن تدخل الهلال الأحمر الكويتي جاء في إطار الاستجابة لتقديم التدخلات الإنسانية والطارئة لأبناء محافظة (المهرة) جراء الإعصار الذي ضرب المحافظة منتصف الشهر الحالي، موضحا أن هذه الحملة هي ضمن عدة مشاريع تمولها الجمعية وتنفذها شبكة استجابة في العديد من المحافظات اليمنية. وكانت جمعية الهلال الأحمر مولت العديد من المشاريع الإغاثية في محافظة المهرة وآخرها الحملة الإغاثية لمتضرري إعصار (ميكونو) نهاية شهر مايو الماضي.

