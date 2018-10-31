وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن استضافة أعمال مؤتمر الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الـ 19 للخبراء الاكتواريين والاحصائيين وخبراء الاستثمار في مجال الضمان الاجتماعي الاسبوع المقبل برعاية سامية.

وقال مدير عام المؤسسة حمد الحميضي في تصريح صحافي اول أمس الاثنين ان المؤتمر الذي يرعاه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبحضور ممثله وزير المالية نايف الحجرف سينطلق يوم الثلاثاء في السادس من شهر نوفمبر المقبل ويستمر ثلاثة أيام.

وذكر الحميضي ان استضافة الكويت لهذا المؤتمر تعكس دور المؤسسة البارز والتزامها بخدمة قضايا الضمان الاجتماعي محليا وعالميا وتؤكد اهتمامها وحرصها على استمرارية أنظمة هذا الضمان على المدى الطويل.

واوضح أن المؤتمر سيناقش قضايا متنوعة تتصل بالعمل الاكتواري في مجالات الوفيات واتجاهات سوق العمل وتأثير الشيخوخة على الضمان الاجتماعي عالميا واختلافها من دولة لأخرى وآثار هذه الاختلافات في الوفيات والأمراض على الضمان الاجتماعي.

وأفاد بأن المؤتمر سيبحث ايضا مسائل تتعلق بالكشف عن التزامات الضمان الاجتماعي والاتجاهات الحديثة والمستقبلية المحتملة في مجال التوظيف والدور الذي يمكن أن يلعبه الخبراء الاكتواريون لضمان استمرار أنظمة الضمان الاجتماعي في تحقيق أهدافها.

واشار الحميضي الى أن المشاركين سيناقشون ايضا أهمية الاستثمارات لتأمين ضمان اجتماعي مستدام مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية والاستدامة في عصر شيخوخة السكان وانخفاض معدلات الفائدة.

