وطن النهار

أعلنت وزارة الأشغال العامة امس ايصال التيار الكهربائي لمشروع مركز ضاحية المسيلة (المسايل) والمباني التابعة له. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية م. عبدالمحسن العنزي لـ «كونا» ان المشروع الذي تم تنفيذه لاستكمال الخدمات الاجتماعية اللازمة لأهالي المنطقة يخدم حوالي 3000 مستخدم يوميا.

واضاف ان المشروع يتضمن سوقا مركزيا ومحلات تجزئة ومبنى البريد ومركز تنمية المجتمع ووحدة اجتماعية ومبنى البلدية الى جانب مركز للشرطة.

من جانب اخر، أعلنت وزارة الكهرباء والماء بأنه سيكون هناك تغييرات في مسار خطوط المياه العذبة بمنطقة بيان للقطع (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) وذلك يوم الجمعة المقبل اعتبارا من الساعة الثامنة مساء ولمدة (8) ساعات.

وقال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بالوزارة م. خليفة الفريج في بيان صحافي بأن التغييرات في مسارات خطوط المياه العذبة وقطع المياه المؤقت عن القطع المذكورة بمنطقة بيان يأتي في اطار طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري ربط خط مياه عذبة جديد بالشبكة العاملة. ولفت الى انه بإمكان الجمهور التواصل والاستفسار عبر الخط الساخن للوزارة او مركز الطوارئ (152).

