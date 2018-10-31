مال وأعمال

كشفت أرقام الجهات الرقابية عن أن اجمالي الديون المستحقة للحكومة للعام المالي 2017/2018 بلغت 1.33 مليار دينار، نصيب موظفي الجهات الحكومية منها 23 مليون دينار نسبتها 1.7 في المئة، فيما بلغت الديون المستحقة على الجهات الحكومية حوالي 31 مليون دينار تمثل 2.3 في المئة وتركز 96 في المئة من تلك المديونيات على مؤسسات وشركات وغيرها من الجهات بما قيمته 1.29 مليار دينار.

وأشار ديوان المحاسبة في تقريره السنوي إلى أن تضخم المديونيات المستحقة على الحكومة يأتي بسبب تأخر الجهات الحكومية في تحصيل مستحقاتها أولاً فأولاً واتخاذ الإجراءات المناسبة أولاً فأولاً تجاه المدينين.

وبين التقرير أن الديون المستحقة خلال الخمس سنوات الممتدة من 2011/2012 إلى 2015/2016 ما قيمته 603 ملايين دينار تمثل 45 في المئة وبلغت 53 مليوناً في 10 سنوات ممتدة من 2006/2007 إلى 2010/2011 وحوالي 6 ملايين دينار لأكثر من عشرين سنة من 1995/1996.

ومن بين الأمور التي أشار إليها التقرير تراخي بعض الجهات من تحصيل مستحقاتها أو اثباتها من سجلاتها والتي تم حصر ما فيها حوالي 53 مليون دينار.

