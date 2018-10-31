مال وأعمال

دعا تقرير رقابي حديث صادر عن ديوان المحاسبة الحكومة إلى الاستمرار في ترشيد الدعم الحكومي وإعادة النظر فيه حتى يصل للفئات المستهدفة فضلا عن إعادة النظر تدريجيا في أسعار الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات وبما يتلاءم مع الكلفة التي تتحملها الدولة نظير تلك الخدمات.

واوضح التقرير أن اختلالات كثيرة تشوب نظام العمل الحكومي وشدد على ضرورة وضع رؤية شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي تهدف بالقضاء على الاختلالات الهيكلية وتنويع مصادر الدخل وتركيز الاستثمارات في مشروعات ذات عوائد مستدامة. ونصح تقرير ديوان المحاسبة بالعمل على دراسة التشريعات والسياسات القائمة بما يناسب البيئة المحلية للكويت وقال أنه في ظل التوسع الحكومي للاقتراض من خلال أدوات دين عالمية بجانب أدوات دين محلية، يتعين على الحكومة إعداد دراسات دقيقة وحديثة لتحديد مدى جدوى هذا التوجه في ضوء البدائل التمويلية الأخرى المتاحة لها. وأشار إلى ضرورة الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات الخطط التنموية ذات العائد المرتفع ما يسهم في تخفيف الأعباء التي تتحملها الميزانية العامة للدولة أو يمكن الصناديق السيادية في هذا المجال وفق قواعد ضوابط صارمة تمنع اساءة استخدامها في نفقات جارية تؤدي إلى استنزافها وبطء نموها. ولفت إلى أهمية استخدام الفائض المتوفر لدى بعض الجهات الحكومية في المساهمة في إصدار أدوات الدين العام المحلية لتخفيض معدلات خدمة الدين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع لدولة الكويت لما لذلك من آثار ايجابية على تخفيض أعباء الدين العام.

وشدد على أهمية تطوير الأنظمة الضريبية بما يكفل تحمل القطاع الخاص مسؤولياته في دعم الاقتصاد الوطني مع أهمية تحسين تصنيف الكويت في مجال مؤشرات مكافحة الفساد والشفافية العالمية.

