مال وأعمال

ارتفعت البورصة جماعياً بنهاية التعاملات على وقع افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة أمس، حيث ارتفع المؤشر العام 0.11 في المئة، وصعد المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.03 في المئة و0.15 في المئة على الترتيب.

وشهدت البورصة حدوث بعض عمليات جني الأرباح الطفيفة في الآونة الأخيرة إلا أن هناك تماسكاً بعض الشيء للأسهم القيادية بعد النتائج الإيجابية للتسعة أشهر الأولى من 2018. ولا يزال هناك حاجة لمعاودة دخول المحافظ والصناديق والاستثمارات الجديدة لرؤية قفزة جديدة. كما ارتفع المؤشر العام 5.5 نقاط ليبلغ مستوى 5580?5 نقطة بنسبة 0?11 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 69?3 مليون سهم تمت من خلال 3307 صفقات نقدية بقيمة 12?8 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 1.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4699.10 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.03 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 39.5 مليون سهم تمت عبر 1698 صفقة نقدية بقيمة ثلاثة ملايين دينار (نحو 9.9 ملايين دولار).

وشهد مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بنحو 7.9 نقاط ليصل إلى مستوى 5224.6 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.15 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 29.7 مليون سهم تمت عبر 1609 صفقات بقيمة 9.7 ملايين دينار (نحو 32.01 مليون دولار).

