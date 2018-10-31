مال وأعمال

كشف تقرير حكومي عن عدم تحقيق شركة نفط الكويت للهدف السنوي للطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز الحر للسنة المالية 2017/2018 والبالغة 3.225 ملايين برميل من النفط الخام يوميا و347 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر يومياً، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية للنفط الخام 3.151 ملايين برميل من النفط بانخفاض قدره 74 ألف برميل من النفط يوميا، وبلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية من الغاز الحر 215 مليون قدم مكعب بانخفاض قدره 132 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر يومياً.

وأرجع التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة ذلك للأسباب الآتية:-

تأخر تشغيل منشأة شرق الروضتين للإنتاج المبكر للغاز الجوراسي والنفط الخفيف من نوفمبر 2017 إلى أغسطس 2018.

تأخر تشغيل منشأة غرب الروضتين للإنتاج المبكر للغاز الجوراسي والنفط الخفيف من ديسمبر 2017 إلى مارس 2018.

تأخر تشغيل منشأة الصابرية للإنتاج المبكر للغاز الجوراسي والنفط الخفيف من يوليو 2017 إلى مارس 2018.

عدم الوصول للطاقة الإنتاجية المتوقعة لمنشأة الإنتاج المبكر للنفط الثقيل بمنطقة أم نقا.

تأخر إنجاز مشروع معالجة وضخ المياه الفائضة في شمال الكويت.

مشروعات تحت التنفيذ

أشار التقرير إلى أن رصيد حساب مشروعات تحت التنفيذ في تاريخ 31/3/2018 ما قيمته 5.4 مليارات دينار، وقد تبين من المراجعة الآتي:-

الملاحظات المتعلقة بمشروع إنشاء خطوط وقود من ميناء الأحمدي إلى محطتي الصبية والدوحة، حيث أسندت الشركة مشروع إنشاء خطوط وقود من ميناء الأحمدي إلى محطتي الصبية والدوحة لإحدي الشركات الأجنبية بمبلغ 404.5 ملايين دينار لمدة 4 سنوات تنتهي بتاريخ 31/12/2014 بعد إصدار عدد 16 أمرا تغييريا، ومن المراجعة تبين ما يلي:

عدم وصول الشركة للطاقة التصميمية للمشروع البالغة 2.3 مليون قدم مكعبة يومياً، حيث بلغت كمية الغاز الفعلية المنقولة إلى وزارة الكهرباء والماء 41.7 مليون قدم مكعبة، منذ بداية تشغيل المشروع في تاريخ 2/4/2017 حتى تاريخ 31/3/2018 أي بما يعادل 114 مليون قدم مكعبة يومياً.

عدم الاستفادة من محطة تعزيز الغاز رقم 180 والبالغ كلفتها 139 مليون دينار.

قامت الشركة بإصدار عدد 16 أمراً تغييرياً بقيمة إجمالية 40.5 مليون دينار.

بلغت قيمة المطالبات المقدمة من المقاول والمحالة إلى التحكيم التجاري الدولي مبلغ 843 مليون دينار تفوق القيمة التعاقدية للمشروع بنسبة 208.5 %

طلب اعتماد مالي إضافي بـ1.8 تخص تكاليف التحكيم الدولي لتقديم الدعم التحكيمي.

تطوير إنتاج الغاز

قامت الشركة بوضع خطة لتطوير الغاز الحر بهدف الوصول إلى مليار قدم مكعبة يومياً على 3 مراحل بناء على التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول، وتبين من مراجعة برنامج تطوير الغاز الجوراسي المرحلة الثانية الخاصة بإنتاج 510 ملايين قدم مكعبة قياسي يومياً من الغاز الحر و200 ألف برميل يومياً من النفط الخفيف عدم وضوع الرؤية الاستراتيجية لتطوير إنتاج الغاز الجوراسي.

وحققت الشركة صافي ربح عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2018 بقيمة 407.4 ملايين دينار، مقابل صافي ربح بلغ 329.6 مليون دينار عن السنة المالية السابقة.

