مال وأعمال

أشارت قائمة «بلومبرج» التي تضم 500 ملياردير على مستوى العالم أن الملياردير جوزيف بيزوس هو أكبر الخاسرين ويأتي هبوط سهم «أمازون» تزامناً مع إفصاحها عن نتائج أعمالها في الأسبوع الماضي والتي كشفت تسجيلها إيرادات بأقل من التوقعات في الربع الثالث من العام الحالي عند مستوى 56.5 مليار دولار، مقابل تقديرات بـ57.1 مليار دولار. وقد فقد الملياردير جيف بيزوس مبلغ 19.2 مليار دولار من القيمة الإجمالية لثروته في يومين مع تراجع سهم الشركة، ولكنه لايزال يحتفظ بمركزه كأغنى رجل في العالم. وانخفضت ثروة بيزوس إلى مستوى 128 مليار دولار في الوقت الحالي، متراجعة من أعلى مستوى لها على الإطلاق والمُسجل في 4 سبتمبر الماضي عند 168 مليار دولار. وهبط سهم «أمازون» في نهاية تعاملات أمس الاثنين بنحو 6.3 في المئة إلى مستوى 1538.9 دولار، لتتقلص ثروة بيزوس على إثرها بمقدار 8.2 مليارات دولار.

