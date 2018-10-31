مال وأعمال

تحتضن قاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت المؤتمر المهني القادم لجمعية المحاسبين والمراجعين «للمحاسبة والمراجعة» والذي يقام تحت رعاية خالد الروضان وزير التجارة والصناعة.

وبتصريح صحافي لصقر الحيص - رئيس جمعية المحاسبين والمراجعيـن ورئيس الهيئة الإدارية للمؤتمر قال فيه إن الاستعدادات قد اكتملت لعقد المؤتمر المهني السادس «للمحاسبة والمراجعة» والذي من المقرر أن يعقد في 5 - 6 ديسمبر 2018 بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت والتي تفضلت مشكورة باستضافة فعاليات المؤتمر وذلك كدعم منها للفعاليات ذات الطابع الاقتصادي والمالي ورعاية مهنية لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني، وهذا ليس بغريب على غرفــة التجارة التي سبق لها استضافة مؤتمراتنا الخمسة السابقة.

وأوضح الحيص أنه قد تم اعتماد البحوث وأوراق العمل والمحاضرين واستكمل برنامج المؤتمر الذي سيعقد على مدى يومين حيث ستعقد جلسة افتتاحيه عقب مراسم افتتاح المؤتمر.

وأضاف الحيص أن المتحدثين الرئيسيين بجلسات المؤتمر يمثلون تشكيلة متميزة من المهنيين والأكاديميين من مختلف الدول الخليجية والعربية ، كما تعكف الهيئة الإدارية للمؤتمر حالياً على الانتهاء من استكمال اختيار رؤساء الجلسات، ونظرا إلى أهمية المؤتمر فإنه من المأمول أن تكون هناك مشاركة فعالة بحضور فعاليات المؤتمر من البنوك المركزية، دواوين المحاسبة، غرف التجارة والصناعة، هيئات أسواق المال والبورصات الخليجية والعربية، الشركات المدرجة بتلك الأسواق المالية بالإضافة إلى الجمعيات المهنية الخليجية والعربية والدولية الأعضاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب.

واختتم الحيص تصريحه بتوجيه الشكر إلى خالد الروضان- وزير التجارة والصناعة على رعايته الكريمة للمؤتمر وإلى أعضاء الجمعية العمومية لجمعية المحاسبين والمراجعين وخاصة مراقبي الحسابات على جهودهم وتفانيهم، حيث ان المؤتمر يقوم على سواعد أعضاء الجمعية العمومية بجهود ذاتية من لجان الجمعية وهيئة المؤتمر ولجانه.

