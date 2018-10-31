مال وأعمال

في إطار خطتها لتوسيع شبكة خطوطها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تدشين أول رحلة الى مدينة ميلانو الإيطالية، اعتباراً من يوم أمس الاثنين وبواقع ثلاث رحلات أسبوعية مجدولة طوال العام.

وتم الاحتفال بتدشين الخط واستقبال الرحلة الأولى في مطار ميلانو بحضور كل من سفير دولة الكويت لدى جمهورية ايطاليا الشيخ علي الخالد الصباح وقنصل عام دولة الكويت في ميلانو عبدالناصر بوخضور وعضو مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية بسام العسعوسي والرئيس التنفيذي بالتكليف المهندس عبدالله الشرهان ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي ومدير دائرة التسويق شروق العوضي ونائب رئيس اقليم لومبارديا آلان كريستيان ريتسي ومدير عام مطار مالبنسا آندريا توتشي.

ويعتبر خط «ميلانو» ثاني وجهات الخطوط الجوية الكويتية الى جمهورية ايطاليا وذلك بعد خط روما، حيث ستسيّر الشركة رحلاتها خلال أيام السبت والاثنين والخميس طوال العام.

وعلى هامش حفل الافتتاح، قدم سفير دولة الكويت لدى جمهورية ايطاليا الشيخ علي الخالد الصباح التهاني والتبريكات للخطوط الجوية الكويتية ولعامة الشعب الكويتي بمناسبة افتتاح الوجهة الثانية في ايطاليا، معرباً عن أمله بأن تواصل «الكويتية» طريقها نحو التألق وتشغيل المزيد من الخطوط في المستقبل بما يخدم عملائها في جميع أنحاء العالم. من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي بالتكليف عبدالله الشرهان عن سعادته بتشغيل الخط الجديد، وقال: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن افتتاح خط جديد يضيف الى قائمة خطوطها الاوروبية وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية التي انتهجها مجلس الادارة في توسيع شبكة خطوط الشركة والسعي وراء الدخول في أسواق مختلفة ومطلوبة في الوقت ذاته».

وتابع الشرهان : «حرصاً منها على تلبية الطلب المتنامي على الوجهات الاوروبية، رأت «الكويتية» حاجة العملاء والطلب المتزايد للسوق الايطالي، حيث ان افتتاح خط ميلانو جاء بناء على دراسات متأنية ودقيقة وضمن خطط حصيفة لتوفير خيارات متعددة ومتنوعة للعملاء».

وأوضح الشرهان قائلاً: «يأتي تركيز «الكويتية» نحو إطلاق خطوط جديدة، لحرصها على تقديم خدمة أفضل لعملائها، ومع شراء طائرات جديدة وتدشين مطار خاص بالكويتية «T4» ولركابها وتطوير وتحديث خدماتها، أصبح بإمكان الشركة الآن أن تطلق العنان للاستمرار بالدخول الى أسواق محلية واقليمية وعالمية جديدة لتضع لنفسها موطئ قدم وتثبت جدارتها وقدراتها على التنافس وتقديم الخيارات الأفضل».

وأكد الشرهان سعي «الكويتية» المتواصل نحو الاستمرار في طرح خيارات متعددة لعملائها والعمل على راحتهم في توفير جميع الامكانات والاحتياجات لهم من وجهات متنوعة، مشيراً الى أن افتتاح خط ميلانو يعد انطلاقة جديدة لمستقبل باهر مقبل عليه الطائر الأزرق في الفترة المقبلة.

وأضاف قائلاً: «نتطلع دائماً الى تلبية جميع احتياجات العملاء اضافة الى خدمتهم على أكمل وجه سواء على الأرض أو من خلال تقديم أحدث الخدمات التكنولوجية والعصرية على متن الطائرات، وذلك من خلال أسطول حديث ومختلف في أنواعه وأحجامه، وعاملين من ذوي الخبرة يقع على عاتقهم توفير الخدمات المرجوة الى العملاء يسعون جاهدين إلى منحهم تجربة مميزة ومرفهة على متن طائرات «الكويتية».

وتقدم الشرهان بالشكر الجزيل لسفير دولة الكويت في جمهورية ايطاليا الشيخ علي الخالد الصباح، وقنصل دولة الكويت في ميلانو عبدالناصر بوخضور على دعمهم وتعاونهم في تسهيل مهمة تشغيل هذا الخط ومهمة فريق «الكويتية» في نجاح تنظيم حفل الاستقبال، كما تقدم ايضاً بالشكر الى السلطات الايطالية على تسهيل اجراءات اقامة الحفل وتذليل جميع العقبات أمام فريق عمل «الكويتية».

