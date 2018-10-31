مال وأعمال

طوكيو - «رويترز»: ارتفع المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مع شراء مستثمرين أسهماً رخيصة ورفع شركات توقعات الأرباح السنوية مما حد من المخاوف بشأن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي دفعت الأسهم الأميركية للهبوط.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.5 في المئة إلى 21457.29 نقطة ليسجل أكبر مكاسب منذ منتصف أغسطس. وفتح المؤشر منخفضا في اقتفاء لأثر بورصة وول ستريت، حيث سجلت أسهم شركات التكنولوجيا والإنترنت الكبرى انخفاضا حادا. وسجلت الأسهم الأميركية انخفاضا حادا بعد أن ذكرت وكالة بلومبرغ أن الولايات المتحدة تخطط لفرض رسوم على سلع صينية إضافية بقيمة 257 مليار دولار إذا فشلت المحادثات المقبلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في إنهاء الحرب التجارية. وارتفع سهم هوندا موتور اثنين في المئة ونيسان موتور 1.5 في المئة. كما زاد سهما ميتسوبيشي يو.اف. جي فايننشال 2.3 في المئة وميتسوي سوميتومو فايننشال جروب 2.2 في المئة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4 في المئة إلى 1611.46 نقطة.

