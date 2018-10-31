مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) ومنظمة مؤتمر تمكين الشباب عن أسماء الشركات الثلاث الناشطة في قطاعي الإعلام الإلكتروني والتكنولوجيا التي تأهلت إلى الجولة النهائية من جائزة «كيبكو» تمكين لدعم مشاريع الشباب للعام 2018.

أما الشركات الثلاث التي تأهلت فكانت تطبيق نوتريبوكس التفاعلي والذي يساعد المستخدم على العيش حياة أكثر صحية، وتطبيق تكنوكير مع الساعة الذكية الذي يسهل على الأهل متابعة الحالة الصحية لمرضى الألزهايمر، وتطبيق زدني لشرح المناهج المدرسية بصورة تفاعلية.

وقام المتقدمون خلال جولة التحكيم الأولى بتقديم عرض إيضاحي تراوحت مدته بين 5 و7 دقائق للجنة التحكيم التي ضمت ممثلين عن شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت شملت بنك برقان، ومجموعة الخليج للتأمين، وOSN، وشركة كامكو للاستثمار، وشركة العقارات المتحدة، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، ويونايتد نتووركس، والجامعة الأميركية في الكويت وإذاعة مارينا FM.

وبهذه المناسبة قالت المدير التنفيذي لاتصالات المجموعة في شركة المشاريع إيمان العوضي «يستمر عدد الشركات المتنافسة على جائزة كيبكو تمكين بالارتفاع كل عام ومعه يزداد تنوع الخطط المبتكرة للمشاريع، ومستوى المهنية التي يظهرها المبادرون الشباب والإمكانات الكبيرة التي نراها خلال تقديم العروض الإيضاحية وهو الأمر الذي زاد من صعوبة مهمة لجنة التحكيم في اختيار المتأهلين إلى الجولة النهائية. يشير عدد الأفكار المبتكرة التي رأيناها اليوم إلى أن المزيد والمزيد من شباب الكويت يتجهون نحو إطلاق مشاريعهم الخاصة. أود أن أستغل هذه المناسبة لأتوجه بالشكر إلى جميع المبادرين الشباب الذين شاركوا في جائزة هذا العام كما أتوجه بالشكر والتقدير لجميع الزملاء من مجموعة شركة المشاريع الذين شاركوا في لجان التحكيم واغتنموا هذه الفرصة لنقل خبراتهم ومعارفهم إلى الشباب المشاركين في الجائزة».

من جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر تمكين الشباب السيد علي الإبراهيم «نحن سعداء بعدد المبادرين الشباب الذين شاركوا في جائزة هذا العام. كانت العروض الإيضاحية التي تم تقديمها واعدة للغاية، ونأمل أن تشكل المشاركة في جائزة كيبكو تمكين تجربة تعليمية لأصحاب المشاريع حول كيفية تسويق مشاريعهم للمستثمرين المحتملين بنجاح. نأمل أن يستمر هؤلاء المبادرين الشباب بالتواصل مع موظفي مجموعة المشاريع المشاركين في لجان التحكيم للاستفادة من خبراتهم في الوقت الذي يعملون فيه على تطوير مشاريعهم. أتمنى التوفيق للمبادرين الشباب الثلاثة الذين تأهلوا إلى الجولة النهائية من هذه الجائزة».

وسيتم تنظيم جولة التحكيم النهائية في 5 نوفمبر وذلك خلال اليوم الأول من فعاليات مؤتمر تمكين الشباب حيث سيكون على المتأهلين إلى النهائيات تقديم عرض إيضاحي تفصيلي عن مشاريعهم، على أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى في اليوم الثاني من المؤتمر الذي يصادف 6 نوفمبر المقبل.

يذكر أن الفائز هذا العام سوف يحصل على الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار هي عبارة عن مجموعة واسعة من خدمات الاستشارات المالية والاستراتيجية والتشغيلية ودراسات السوق والتأمين وخدمات إعلانية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الفائز بالمركز الأول سيحصل على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار ، كما سيحصل الفائزون بالمركزين الثاني والثالث على 10 آلاف وخمسة آلاف دولار على التوالي.

