مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مازن الناهض ان «بيتك» يركز في استراتيجيته على جودة الأصول وتحسين قدرات البنك، حيث شهد «بيتك» تطوراً وتقدماً ملحوظاً، منوها بالمزيد من التركيز على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي للبنك، مبينا ان «بيتك» قام خلال الربع الثالث من العام الحالي بتقديم العديد من خدمات الذكاء الاصطناعي، كما قام بتوقيع اتفاقية شراكة مع ارنست آند يونغ لإطلاق برنامج ميكنة المعالجة الآلي كأول بنك في الكويت يعمل على إدراج الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية.

وأضاف الناهض خلال مؤتمر المحللين حول النتائج المالية للربع الثالث من عام 2018، انه من المهم أيضاً التركيز على الموارد البشرية والعملاء وذلك من خلال التأكد من التزام الموظفين التام بتعليمات المؤسسة بما ينعكس على أدائهم في تقديم أفضل الخدمات إلى العملاء.

ولفت الى ان «بيتك» يتمتع بمركز ريادي في سوق الصكوك والخدمات المالية الإسلامية بشكل عام. كما أن الخبرة العريقة والطويلة التي تتمتع بها مجموعة «بيتك» في إصدار الصكوك قد جعلت منه البنك الأكثر ثقة لدى كبار المؤسسات والحكومات على المستوى العالمي.

وقال «أما بخصوص استراتيجيتنا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التطوير الشامل فقد تم أخيراً إبرام عقد تسهيلات ائتمانية مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة حيث شارك «بيتك» في تمويل الشركة ضمن صفقة استيراد الغاز الطبيعي المسال بمبلغ 2.3 مليار دولار. كما تم اختيار «بيتك» لقيادة شريحة البنوك الإسلامية التي تبلغ حصتها في الصفقة 500 مليون دولار أميركي». مبينا ان «بيتك» يعمل حالياً على دراسة مختلف مشاريع التمويل الأخرى.

ولفت الى ان «بيتك» يهتم إلى حد كبير بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يتمتع البنك بحصة كبيرة في تمويل شريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويلعب دوراً مهماً في دعم شريحة الشباب وتطوير أداء المشاريع، الامر الذي يسهم في تنويع مصادر الدخل وخلق وظائف جديدة وبناء الخبرة الوطنية في الأعمال.

وعن الاندماج قال الناهض: «فيما يخص ملف صفقة الاندماج بين «بيتك» و«الأهلي المتحد»، فقد أشرنا عبر إفصاحات رسمية بآخر التطورات.. ولا مستجدات بهذا الشأن. وقد تم نشر جميع هذه الإفصاحات من خلال الموقع الرسمي لبورصة الكويت. وسيتم تحديث أي تطورات لاحقة عند حدوثها وتوفرها».

زيادة الأرباح

من جانبه، قال رئيس المالية للمجموعة، شادي زهران: «زاد صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) ليبلغ 169.1 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2018 ما يمثل زيادة بنسبة 22.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2017، حيث نتج ذلك بشكل رئيسي من الزيادة في صافي إيرادات التمويل بمبلغ 81.9 مليون دينار مقابل انخفاض في إيرادات الاستثمار بمبلغ (35.2) مليون دينار والزيادة في كل من المصاريف التشغيلية والمخصصات بمبلغ 8.8 ملايين دينار ومبلغ 6.1 ملايين دينار على التوالي».

وأضاف: «بلغت نسبة الكلفة إلى الدخل في بيت التمويل الكويتي - الكويت 31.1 في المئة وهي أقل من نسبة متوسط البنوك الإسلامية المحلية البالغة 38.8% ومتوسط البنوك التقليدية المحلية البالغة 34.4% (اعتمادا على البيانات المالية المعلنة عن النصف الأول من عام 2018. وزاد متوسط الأصول التمويلية المدرة للربح بنسبة 6.3 في المئة على الرغم من الانخفاض في إجمالي الأصول بنسبة (0.3 في المئة)، ما زاد في مساهمة الأصول المدرة للربح. ويعتبر هذا الأمر دليلاً على كفاءة الميزانية العمومية التي تركز على استدامة الأرباح. وينعكس هذا الأمر أيضاً في التحسن في صافي دخل التمويل. وبلغ صافي هامش التمويل من البنوك التابعة للمجموعة 3.3 في المئة وهذا يعني زيادة بمقدار 50 نقطة أساس عن العام السابق بنسبة 2.8 في المئة.

وقال ان الأرباح التشغيلية من الأنشطة المصرفية بلغت ما يزيد عن 92% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة حيث تم المحافظة على هذه النسبة كجزء من استراتيجية المجموعة بشكل عام.

وعن وضع «بيتك-تركيا»، قال زهران: «إن «بيتك تركيا» يحتل مركزاً جيداً جداً ويعتبر ثاني أقل بنك من حيث نسبة التمويل الغير منتظمة. مع العلم بأن نسبة التمويلات غير المنتظمة لدينا قد زادت فقط بمقدار 20 نقطة أساس خلال هذا الربع في حين أن البنوك الأخرى سجلت زيادات مرتفعة بهذا الخصوص. وعليه وفي نهاية المطاف فإن هذا الأمر ليس له أثر مادي على تكلفة المخاطر للمجموعة. وبشكل عام فإنني أقول نعم ستظل كلفة المخاطر عند مستوياتها الحالية إن شاء الله ومن المحتمل أن تتحسن أيضاً على مستوى المجموعة. ومن جانب أخر فإن «بيتك تركيا» كما تم الإشارة له سابقا، استفاد من زيادة حجم تبادل العملات وحقق زيادة من صافي أرباح بيع العملات خلال الربع الثالث.

مركز ريادي

وبدوره، قال رئيس الاستراتيجية للمجموعة فهد خالد المخيزيم، ان «بيتك» حافظ على المركز الريادي الأول بصفته البنك الإسلامي الأكثر ثقة وأماناً في المنطقة، وهو أول وأكبر بنك إسلامي في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي عالمياً من حيث الأصول.

