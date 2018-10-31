مال وأعمال

استمراراً للتعاون المستمر والمثمر بين كل من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وبنك بوبيــان واهتمامهمــا بالكوادر الوطنية تم عقد الملتقى التوظيفي الخاص بادارة المبيعات المباشرة في البنك للبحث واختيار افضل الكوادر الساعية لتطوير ذاتها والبحث عن فرص عمل افضل.

وتم خلال الملتقى الذي تواجد فيه فريق من مجموعة الموارد البشرية وادارة المبيعات المباشرة ببنك بوبيان وادارة التوظيف بالبرنامج الاجابة على جميع الاسئلة والاستفسارات الخاصة بالعمل في القطاع الخاص عموما والقطاع المصرفي على وجه الخصوص .

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد ان الملتقى كان فرصة رائعة للمتقدمين من الشباب الكويتي للقاء موظفي الموارد البشرية ببنك بوبيان وببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ومناقشة التوصيفات الوظيفية والمسؤوليات الخاصة بإدارة المبيعات المباشرة في بنك بوبيان.

أعلى نسب العمالة الوطنية

ونوه الحماد الى ان بنك بوبيان يعتبر من اكثر البنوك توظيفا للشباب الكويتي حيث تجاوزت نسبتهم 76 في المئة ليكون بذلك الاعلى بين مؤسسات القطاع الخاص في نسبة العمالة الوطنية كما أضحى نموذجاً لتوظيف العمالة المحلية وخلق فرص عمل مميزة على مستوى المنطقة وواحداً من أهم البنوك التي يضعها الشباب الكويتي الطموح في أولوياته الوظيفية بسبب المناخ الذي يوفره للمزيد من الإبداع والابتكار وإطلاق الطاقات الشابة .

وأضاف ان بنك بوبيان يسعى دائمــاً لاحتضــان المواهب كمــا يهتم بتعيين الكوادر الوطنية وتشجيع الشبــاب الطموح وتبني الابتكــار انطلاقا من استراتيجية البنك في دعم ومساندة الشباب الكويتي .

