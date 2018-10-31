مال وأعمال

أكد رئيس مجلس الإدارة في مجموعة بنك برقان، ماجد العجيل ان البنك يواصل تحقيق نتائج قوية في عام 2018 ونحن راضون للغاية عن الأداء العام لمجموعة بنك برقان لافتا الى إننا على ثقة بمتانة نموذج أعمالنا، حيث أثبت مرونته وقابليته على التكيف، مدعوما بنهج حكيم يركز على التوازن بين المخاطر والعائدات. وقد نجحنا من خلال التزامنا الدقيق بتنفيذ استراتيجيتنا أن نحقق تقدما ملموسا فاق التوقعات في ظل هذه الظروف المتغيرة».

وأضاف «لقد حقق سعينا الدائم للموازنة بين عملياتنا المحلية والخارجية وتركيزنا على تعزيز تركيبة ايراداتنا نجاحا ملحوظا. إننا نثق بقوتنا التشغيلية وخط أعمالنا القوي الذي يسمح لنا بالتركيز على النمو الانتقائي الحكيم».

وأعلنت مجموعة بنك برقان عن أرباحها للأشهر التسعة الأولى من العام، حيث حققت المجموعة صافي دخل بلغ 71.0 مليون دينار (235 مليون دولار) بمعدل نمو 32 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما سجل البنك خلال الربع الثالث من عام 2018 صافي دخل بقيمة 20.5 مليون دينار (68 مليون دولار) بنسبة نمو 36 في المئة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. وتعكس نتائج المجموعة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مدى القوة التشغيلية والكفاءات للبنك.

كما سجلت ربحية السهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2018 نمواً بنسبة 38.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 26.6 فلسًا، وحققت المجموعة عائدا ملموساً على حقوق المساهمين بنسبة 13.4في المئة لنفس الفترة.

وبمقارنة الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بنفس الفترة من العام الماضي، ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 15 في المئة لتصل إلى 206.6 ملايين دينار وفي نهاية شهر سبتمبر 2018 ، بلغ إجمالي الأصول 6.8 مليارات دينار وبلغ إجمالي القروض وسلف العملاء 4.2 مليارات دينار بينما بلغت ودائع العملاء 3.8 مليارات دينار .

وكان البنك قد أكمل بنجاح في العاشر من أكتوبر عملية الاكتتاب بزيادة رأس المال حيث قام البنك بجمع 62.55 مليون دينار من خلال إصدار 240.58 مليون سهم. وتمت تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال بالكامل بمشاركة قوية من مساهمي البنك. وسيوظف بنك برقان العوائد المحققة من عملية الاكتتاب بزيادة رأس المال في تعزيز قاعدة رأس ماله وللأغراض العامة للبنك.

وتشمل البيانات المالية المجمعة نتائج عمليات المجموعة في الكويت وحصتها من مصارفها وشركاتها الإقليمية التابعة، وهي بنك برقان - تركيا ، بنك الخليج الجزائر، بنك بغداد ، بنك تونس العالمي. هذا وتمتلك مجموعة بنك برقان واحدة من أكبر شبكات الفروع الإقليمية بأكثر من 167 فرعاً في الكويت، تركيا، الجزائر، العراق، تونس، لبنان، ومكتب تمثيلي في الإمارات العربية المتحدة.

