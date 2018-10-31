مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهميه بلغت 528.3 مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، تمثل نموا قويا بنسبة 12.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 والتي بلغت أرباحها 468.7 مليون دولار ، فيما سجل الربع الثالث من العام ربحا صافيا قدره 170.8 مليون دولار ، مرتفعا بنسبة 8.5 في المئة عن الفترة الفصلية ذاتها من عام 2017 والتي سجلت 157.4 مليون دولار ، ليصل بذلك العائد الأساس للسهم إلى 6.4 سنتات للتسعة أشهر الأولى من العام مقابل 5.7 سنتات للفترة ذاتها من عام 2017، في حين سجل الربع الثالث من العام الحالي عائد 2.1 سنت مقابل 2.0 سنت لنفس الفترة من العام السابق.

كما نما صافي إيرادات البنك من الفوائد بنسبة 11.5 في المئة ليصل إلى 708.4 ملايين دولار في التسعة أشهر الأولى من العام من 635.1 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2017 (الربع الثالث/2018: 241.2 مليون دولار، بنمو 10.1 في المئة عن 219.1 مليون دولار للربع نفسه من عام 2017)، وهو نمو جاء مدفوعا بالتحسن في الهامش على صافي الفوائد وبالنمو المتحفظ المدروس الذي شهدته أنشطة التمويل والاستثمار على مستوى المجموعة وتم تمويله من خلال الزيادة في ودائع العملاء، كما أدى ارتفاع إيرادات البنك من صافي الفوائد وكذلك في إيراداته من الرسوم وعمليات الخزينة والاستثمار إلى زيادة إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 9.9 في المئة خلال التسعة الأشهر الأولى من العام لتبلغ 907.0 ملايين دولار من 825.1 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2017 (الربع الثالث/2018: 294.6 مليون دولار ، بزيادة 6.2 في المئة عن 277.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2017)، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية بنسبة 9.9% لتصل إلى 845.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام مقارنة مع 768.8 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2017 (سجل الربع الثالث/2018: 275.1 مليون دولار ، بزيادة 6.2 في المئة عن 259.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2017) بينما أسهمت جهود الضبط الرشيد والممنهج للمصروفات في تحسين نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 26.2 في المئة مقابل 27.5 في المئة لفترة التسعة أشهر نفسها من عام 2017.

كما واصل البنك التمتع بمؤشرات ممتازة لجودة الأصول، محتويا القروض غير المنتظمة عند نسبة 2.0 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 1.9 في المئة كما في 31 ديسمبر 2017، مع الاستمرار في تأمين تغطية متحفظة من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول لتبلغ نسبة تغطيتها 86.3 في المئة مقابل 85.1 في المئة في 31 ديسمبر 2017، فيما ارتفعت أيضا نسبة تغطية إجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة، بما فيها تلك المرصودة احترازيا لأي تدنيّات إئتمانية محتملة وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية (IFRS 9)، لتصل إلى 222.3 في المئة كما في 30 سبتمبر 2018 مقابل 154.3 في المئة في 31 ديسمبر 2017، هذا دون احتساب قيمة الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبالة هذه الأصول.

وقد سجلت الموجودات الإجمالية للمجموعة نموا بنسبة 6.7 في المئة لتصل إلى 35.5 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2018 (33.2 مليار دولار في 31 ديسمبر 2017)، ليسجل بذلك العائد على متوسط الموجودات 2.2 في المئة للتسعة أشهر الأولى من هذا العام مقابل 2.1 في المئة للفترة المقارنة من عام 2017، في حين استقر إجمالي حقوق المساهمين عند 3.8 مليارات دولار في 30 سبتمبر 2018 (3.8 مليارات دولار في 31 ديسمبر 2017) ليرتفع تبعا لذلك العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 18.4 في المئة للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 16.7 في المئة لنفس الفترة من العام السابق.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد الحميضي ان البنك «واصل وعلى مدار التسعة أشهر الماضية تحقيق مؤشرات نمو صحية ومستويات ربحية قوية مدعومة بأداء أنشطته التشغيلية الرئيسة.

