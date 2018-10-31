مال وأعمال

لندن - «رويترز»: أثار وزير المالية البريطاني فيليب هاموند احتمال إنهاء التقشف في الإنفاق المستمر منذ فترة طويلة في البلاد إذا تمكنت الحكومة من إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الخروج من التكتل وهو ما يفرض ضغوطا على حزب المحافظين المنقسم لدعم رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وفي كلمته حول الميزانية السنوية والتي سعى فيها لتغيير النبرة المستخدمة فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق بعد عشر سنوات من الأزمة المالية، أعلن هاموند عن تخفيضات ضريبية للأسر وتخفيف قيود الرعاية الاجتماعية للأسر العاملة الأشد فقرا. واستهدف هاموند أيضا شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل غوغل وفيسبوك وأمازون، بضريبة مبيعات جديدة.

وقال هاموند أمام البرلمان «عندما تتمخض مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي عن اتفاق، وأنا واثق من ذلك، أتوقع أن «مكاسب الاتفاق» ستسمح لنا بتقديم المزيد من التمويل». وأضاف «كدح الشعب البريطاني يؤتي ثماره. والتقشف يوشك على نهايته».

