مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أحدث عروضه مع مقهى ريتشاردز كوفي بار حيث يقدم البنك خصماً حصرياً بنسبة 15 في المئة لعملاء حساب Youth للشباب للاستمتاع بالمذاق الحقيقي والفريد لمشروبات القهوة من العلامة التجارية المعروفة باختيارها بذور القهوة بعناية من جميع أنحاء العالم. ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض عن طريق بطاقة Youth للشباب. يسعى بنك برقان دائما لمواكبة الاهتمامات العصرية خصوصا لمحبي القهوة كونها تستقطب شريحة كبيرة من أفراد المجتمع الكويتي، حيث يوفر العرض الجديد فرصة للاستفادة من الخصومات في ريتشاردز كوفي بار أحد أبرز المقاهي المتخصصة والمحترفة والذي يقع في مدينة الكويت ويوفر جواً ممتعاً ومريحاً تحيط به أنغام الموسيقى الهادئة وخدمة عالية المستوى.

