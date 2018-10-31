مال وأعمال

استضافت زين 32 طالباً وطالبة من منتسبي برنامج «لوياك» للعمل بدوام جزئي، وذلك للعمل في قطاعات وادارات الشركة المختلفة خلال الفترة من أكتوبر ديسمبر 2018 ومنحهم فرصة اكتساب خبرات العمل في القطاع الخاص، حيث يأتي البرنامج ضمن شراكة زين الاستراتيجية لمؤسسة «لوياك» غير الربحية لتنمية وتطوير مواهب الشباب.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن دعمها لهذا البرنامج يأتي ضمن شراكتها الاستراتيجية لمؤسسة «لوياك» التي تمتد هذا العام لأكثر من 14 سنة متواصلة، وهي الشراكة التي تأتي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي ترتكز بشكل كبير إلى تنمية وتطوير قطاع الشباب والتعليم وبالأخص فيما يتعلق بتنمية مهارات العمل الادارية لدى الفئات العمرية الشابة.

وبينت زين أن الطلاب والطالبات من منتسبي برنامج «لوياك» للعمل بدوام جزئي وعددهم 32 سيعملون في مختلف قطاعات وادارات الشركة خلال الفترة من أكتوبر ديسمبر 2018، وذلك ليتدربوا على أجواء العمل في القطاع الخاص بالشكل الذي يُضيف العديد من المهارات الادارية الى سيرتهم المهنية، هذا بالاضافة الى تقديم المكافآت المالية الشهرية لهم من قبل زين تقديراً لمجهودهم وتشجيعاً لابداعاتهم.

وأوضحت الشركة أن دعمها لبرامج «لوياك» هذا العام يشمل مجموعة كبيرة من البرامج والأنشطة التعليمية التي تعنى بتنمية مختلف المهارات لدى الشباب، منها برنامج «كُن» لتطوير ريادة الأعمال الاجتماعية لدى الشباب بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن التي تُعتبر احدى أرقى المؤسسات التعليمية المختصة بريادة الأعمال في الولايات المتحدة وحول العالم، ودعمها الحصري لبرنامج التدريب الميداني في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ودعمها لأكاديمية «لوياك أي سي ميلان لكرة القدم»، وغيرها.

وتفخر زين بكونها أحد الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة «لوياك» منذ تأسيسها، وخاصة أنها تُعتبر أحد أهم وأبرز المشاريع الوطنية التي تعنى بالشباب بمختلف فئاتهم العمرية وتوفر لهم البيئة الصحية التي من شأنها أن تطوّر من مواهبهم وتتبنى هواياتهم المختلفة ضمن اطار ترفيهي وتعليمي واجتماعي.

وتُعتبر «لوياك» مؤسسة غير ربحية تأسست في العام 2002 تعمل على تطوير الشباب من مختلف الأعمار، وتقوم بتقديم العديد من البرامج التي تطوّر من مهاراتهم وقدراتهم في العديد من المجالات بما يخدم مختلف اتجاهاتهم ومواهبهم لتطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز نمو الشخصية لديهم ومساعدتهم في تطوير ذواتهم.

وأكدت زين أنها تحرص من خلال شراكتها مع «لوياك» على تفعيل برنامجها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة على أكمل وجه لقناعتها الشديدة بأهمية هذا الدور في تعزيز العلاقة بين الشركة والمجتمع، وتعزيز الاتصال مع الجهات والهيئات العامة النافعة التي تؤدي رسالة مكملة تحمل نفس المحتوى.

