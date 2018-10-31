مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن اطلاق موقعه الالكتروني الجديد على شبكة الانترنت www.e-gulfbank.com، الذي صمم خصيصاً لتسهيل عملية التصفح من خلال الخصائص والتحسينات الجديدة، بما يتماشى مع استراتيجية البنك في مجال الابتكار وخدمة العملاء.

تم تطوير الموقع الالكتروني الجديد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ليضم الصفحة المقصودة التي تسأل الزائر عن ماهية المعلومات التي يبحث عنها، مع توفير الروابط التي تأخذهم الى الصفحة المطلوبة. هذا الى جانب الصور الخلفية ذات الطابع الخاص، مثل اللقطات عن طريق التصوير الجوي لمدينة الكويت ما يمنح الصفحة جاذبية أكبر ومتعة للنظر. بالاضافة الى تميز الموقع الجديد بالديناميكية بحيث تتغير الصورة بشكل ابداعي وفقاً لأوقات اليوم.

وعن الموقع الالكتروني الجديد، صرح أحمد الأمير، مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية لدى بنك الخليج قائلاً: «نحن في بنك الخليج نعي جيداً أن العملاء يتمتعون بالذكاء الرقمي، وبالتالي هم بحاجة الى خدمات مريحة وسهلة الاستخدام عبر شبكة الانترنت. يتيح موقع البنك الالكتروني الجديد للزائرين حرية التنقل بكل سهولة وبدون أي صعوبات، مع امكانية الوصول والاستفادة من الخدمات المصرفية بشكل أكبر. كما يعمل موقعنا الالكتروني المطور وجميع مزاياه بشكل مثالي مع الاستجابة الكاملة بغض النظر عن نوع الجهاز الالكتروني الذي يتم استخدامه».

وبالاضافة الى المزايا الجديدة، تم اجراء تحسينات على الأقسام الموجودة حالياً على الموقع الالكتروني الجديد، مثل أداة مقارنة البطاقات الائتمانية والقسم المخصص لعلاقات المستثمرين. كما بامكان العملاء مشاركة المحتوى عن طريق خدمة الواتس آب أو موقع لينكد ان، بالاضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. وعلاوة على ذلك، فان التنقل بين أي صفحة وأخرى لا يتطلب سوى نقرة واحدة أو ثلاث نقرات، مع امكانية الوصول بكل سهولة الى الوجهات الأكثر زيارة، مثل الوظائف وتسجيل الدخول للخدمة المصرفية عبر الانترنت.

