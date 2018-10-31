مال وأعمال

أعلنت Ooredoo الكويت عن مشاركتها في ملتقى DevFest 2018 والذي أقيم من قبل مجموعة صناع التقنية النسائية ومبرمجي غوغل. عقد المؤتمر يومي 26 و 27 أكتوبر في حرم الجامعة الأميركية في الكويت، وتم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات فرع الجامعة الأميركية في الكويت وهي مجموعة غير ربحية مكرسة لدعم وتمكين الجميع (بالأخص النساء) في التعليم، والقطاعين الحكومي والخاص، وريادة الأعمال والصناعة. وقامت بتمثيل شركة Ooredoo دينا صبح، مديرة ادارة قدرات التكنولوجيا التي ألقت خطابا ملهما للحضور خلال افتتاح الحفل حول دورها كمرأة في عالم التكنولوجيا.

قدم الملتقى ورشتي عمل مجانيتين احداهما للمبتدئين في برمجة صفحات الانترنت والاخرى لمن لديهم خبرات ويودون تطويرها. ورشة العمل الأولى كانت بالتعاون مع Django Girls وكان الهدف منها تعليم الحضور المهارات الأساسية لانشاء مواقع حديثة من خلال تعلم تقنيات مثل CSS, HTML, Python, Django. وكانت ورشة العمل الثانية تدور حول البرمجة المتقدمة وركزت على اعطاء المتدربين شعورا بتطوير البرامج في العالم الحقيقي من خلال الحصول على متطلبات المستخدم وركزت على تعليمهم كيفية تطوير الواجهة الامامية والخلفية للبرامج. بالاضافة الى ورش العمل. قام ملتقى DevFest باستضافة السيد مجبل القطان من Cubical Services وتحدث عن الذكاء الاصطناعي. في تعليق له حول الملتقى، أكد مدير أول ادارة الاتصال المؤسسي في Ooredoo الكويت مجبل الأيوب أن دعم Ooredoo لهذا الملتقى نابع من سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية الهادفة لدعم الشباب وتمكين المرأة، وذلك اتساقاً مع قيم الشركة الأساسية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي. وحول برنامج الملتقى، قال الأيوب: «نحن فخورون بتعاوننا مع مؤسسات مرموقة محلية واقليمية في رعاية هذا المؤتمر الذي يقدم محتوى ثرياً بالمعلومات، مما لا شك فيه أن أهداف هذا المؤتمر تتوافق مع رؤيتنا في Ooredoo المبنية على دعم الشباب وتمكين المرأة في مختلف الشرائح، خاصة في قطاع التكنولوجيا».

يجدر بالذكر أن Ooredoo الكويت تعمل وفق برنامج يمتد على مدار العام يهدف الى تمكين الشباب ودعمهم في مختلف الأصعدة وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.

