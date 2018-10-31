مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن رعايتها للمؤتمر الوطني السنوي، الرابع والخمسين، للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة، والذي أقيم في الفترة من 26 وحتى 28 أكتوبر 2018 في فندق هيلتون بارك لين في العاصمة البريطانية لندن، بحضور وكيل وزراة الاعلام المساعد محمد بن ناجي، سفير الكويت في لندن خالد الدويسان ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة فهد العتيبي.

وفي هذه المناسبة قال عبد الرزاق العيسى، مدير ادارة اتصالات الشركات في VIVA: «ترعى VIVA المؤتمر السنوي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة، الذي يجمع طلاب وطالبات الكويت في جميع أنحاء المملكة المتحدة في أجواء أكاديمية، ثقافية، اجتماعية وترفيهية». وأضاف: «نسعى في VIVA دائماً لتبنّي ورعاية الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تثري خبرة وتجربة الطلبة الكويتيين في داخل الكويت وخارجها، ومسؤوليتنا الاجتماعية هي أساس استراتيجيتنا في VIVA وواجب علينا لدعمهم ومؤازرتهم».

ويعتبر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الممثل الوحيد لطلاب وطالبات المملكة المتحدة حيث يعد من أعرق فروع الاتحاد الوطني باعتباره أول رابطة للطلاب والطالبات الكويتيين في الاغتراب والتي تأسست في العاصمة لندن عام 1950. ويهدف الاتحاد الى خدمة جميع الأعضاء بالمطالبة والدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم، كما يهدف الى تشجيع الطلاب والطالبات في تحصيلهم العلمي.

