مال وأعمال

دبي (كونا): اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي ماجد الغرير اهمية الامارة بصفتها محطة للتجارة الدولية بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة دبي في توسيع نطاق الاقتصاد والاعمال.

جاء ذلك في محاضرة نظمتها القنصلية العامة الكويتية في دبي والامارات الشمالية استضافت فيها الغرير لالقاء الضوء على جهود الغرفة في الترويج التجاري وجذب الاستثمارات بحضور عدد من قناصل الدول الشقيقة والصديقة.

وقال الغرير ان دبي أضحت محطة تجارة دولية «بفضل بيئة الاعمال المرنة التي تتمتع بها» والاجراءات «السهلة والسريعة» في اصدار الرخص التجارية ومزاولة الاعمال.

واضاف ان غرفة تجارة وصناعة دبي تبذل «جهودا كبيرة» في الترويج للامارة أثمر عنها «زيادة ملحوظة» في عدد المستثمرين وأصحاب الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وشدد الغرير على ان القوانين المرنة التي تم تطويرها مؤخرا بتوجيه من قبل نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد «أعطت اشارات ايجابية للمستثمرين بأن الامارة مستعدة للتأقلم على المتغيرات الاقتصادية المختلفة ما اعطى حافزا اضافيا لهم في بناء الثقة بالامارة كبيئة اعمال جاذبة».

واشار الى ان غرفة التجارة والصناعة في دبي لديها تصورات واضحة لما ستكون عليه التجارة العالمية خلال السنوات القادمة لاسيما في مجال ادخال الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل (بلوكشين) بالعمليات التجارية المختلفة «لذلك نحن نسعى لوضع رؤية طموحة في خلق بيئة اعمال حاضنة لتلك المتغيرات المنتظرة».

ودعا الغرير جميع المستثمرين العرب والأجانب الراغبين في توسيع دائرة اعمالهم الى الاستفادة من التسهيلات الاقتصادية والتجارية التي تقدمها امارة دبي.

من جهته قدم القنصل العام للكويت في امارة دبي والامارات الشمالية ذياب الرشيدي الشكر لرئيس غرفة تجارة وصناعة دبي على تلبيته للدعوة مؤكدا ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت والامارات لاسيما امارة دبي «تتطور بشكل مستمر وهي انعكاس لعمق العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين الشقيقين».

واشاد الرشيدي بالتطور الاقتصادي الذي تتمتع به الامارات وبالأخص امارة دبي «بحيث اصبحت محط أنظار العالم ومركزا تجاريا مهما على الخارطة العالمية».

وقال ان دبي من خلال قوانينها المشجعة للاستثمار «أصبحت وجهة مفضلة لرجال الأعمال من مناطق العالم كافة» مشيرا الى التسهيلات الممنوحة للشركات الكويتية العاملة في الامارة.

واضاف ان ما تم انجازه في الامارات العربية المتحدة من تقدم اقتصادي وتجاري هو ثمرة توجيهات القيادة الاماراتية العليا ممثلة برئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد «التي دائما ما تحرص على تذليل العقبات كافة امام رجال الأعمال والمؤسسات التجارية المحلية والدولية».

نوه الرشيدي بالعلاقات المتينة والتعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة دبي ومجتمع الاعمال الكويتي العامل داخل الامارة مؤكدا ان الغرفة لم تدخر جهدا خلال الفترة الماضية لتسهيل جميع الاجراءات اللازمة للمستثمرين الكويتيين والاهتمام باحتياجاتهم والعناية بهم.

وبحسب الاحصاءات الرسمية فان عدد معاملات الترخيص التجاري في دبي بلغت 13 ألف رخصة لمنشآت اعمال جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما يعكس سهولة مزاولة الأعمال في الامارة ومواصلتها استقطاب الشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مختلف القطاعات الاقتصادية.

