مال وأعمال

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 36 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 74?91 دولار مقابل 74?55 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط بعدما ألمحت روسيا الى أن الانتاج سيظل مرتفعا ووسط المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي والقلق بشأن الطلب على الخام. وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 77?34 دولاراً كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتا ليصل الى مستوى 67?04 دولاراً.

كما هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت متأثرة باستمرار ضعف أسواق الأسهم العالمية وباشارات على زيادة الطلب العالمي على الخام على الرغم من العقوبات الوشيكة على صادرات النفط الايرانية.

و كانت عقود برنت الآجلة لأقرب استحقاق عند 77.18 دولاراً للبرميل، بانخفاض 16 سنتا، أو ما يعادل 0.2 في المئة، مقارنة مع التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا عن التسوية السابقة الى 67.19 دولاراً للبرميل، ليتقلص فارق السعر بين خامي القياس الرئيسيين الى أقل من عشرة دولارات للبرميل.

