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مال وأعمال

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ماليزيا ترفض التسوية مع «آيبيك»


كوالالمبور - (رويترز) - قال النائب العام في ماليزيا ان بلاده ستتقدم باعتراض قانوني على اتفاق لتسوية خلاف بشأن ديون بين صندوق وان.ام.دي.بي الحكومي الذي تعرض لفضيحة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، وهو صندوق الاستثمار الحكومي لأبوظبي.
وقال النائب العام تومي توماس في بيان ان ماليزيا أُلزمت بسداد 5.78 مليارات دولار لآيبيك وضامن سندات على مدار خمس سنوات بموجب التسوية التي جرى التوصل اليها في عام 2017. وقال «أساس الاعتراض القانوني لماليزيا أمام المحكمة العليا في لندن أن التسوية تم التوصل اليها عن طريق الاحتيال أو بأسلوب يتناقض مع السياسة العامة» مضيفا أن ماليزيا ستسعى للحصول على اعفاء من سداد أي التزام لآيبيك.


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