مال وأعمال

دبي (رويترز) - قالت سيتي جروب انها حصلت على ترخيص لاقامة فرع لسيتي بنك في سوق أبوظبي العالمي، وهو مركز مالي في الامارة. وتابعت ان الفرع الجديد سيقدم خدمات ادارة سيولة لعملاء سيتي الذين يسعون لاقامة مراكز ثروة اقليمية في دولة الامارات.

باكستان: حزم الإنقاذ المالي

اسلام آباد (د ب ا)- قال وزير المالية الباكستاني أسد عمر ان حزم الانقاذ المالي هي الخيار الوحيد من أجل ابعاد الاقتصاد عن الوقوع في أزمة مالية على المدى القصير.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عمر القول في البرلمان في اسلام آباد «الاقتصاد في حاجة للدعم» مضيفا «المسألة الوحيدة هي من أين سيحصل عليه، الخيارات التي أمامه تشمل صندوق النقد الدولي والدول الصديقة».

ومن المقرر أن يغادر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الى الصين يوم الجمعة المقبل من أجل طلب الحصول على حزمة انقاذ، وذلك عقب أن حصلت باكستان على مساعدات قيمتها 6 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية لتعزيز اقتصادها.

