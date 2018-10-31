مال وأعمال

أعلنت مجموعة الانماء الاهلية للتجارة العامة والمقاولات رعايتها لملتقى التعاون المصري- الكويتي الذي يقيمه مجلس التعاون المصري- الكويتي تحت عنوان «شركاء أشقاء»، يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018 في الكويت برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.

وأعرب عبد المحسن أبو الحسن، رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الانماء الأهلية للتجارة العامة والمقاولات عن ثقته بأن الملتقى بما يسعى اليه من أهداف وما سيجمعه من مشاركين متميزين يؤمنون بالشراكة الاستراتيجية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي تربط بين كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية سيشكل منصة واعدة للاستفادة منها على جميع المستويات، حيث تؤمن فعاليات هذا الحدث المهم وغير المسبوق فرصة للمهتمين وللمستثمرين ولكبرى الشركات من كلا البلدين للاطلاع على بعض المستجدات والاصلاحات القانونية والاقتصادية التي تصب في خانة اهتماماتهم، وتخولهم المعاينة عن قرب لبعض الفرص الاستثمارية التي تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، حيث يرافق الملتقى معرض مهم يضيء على أبرز مجالات عمل ونشاطات الشركات الراعية والفرص المتاحة. وأضاف أبو الحسن أن رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء لهذا الملتقى، بالاضافة الى مشاركة نخبة من الوزراء والقياديين المصريين والكويتيين ما هو الا رسالة واضحة المعالم توجهها السلطات السياسية والجهات الحكومية المسؤولة في كلا البلدين الشقيقين، بما يدل على عمق العلاقة التاريخية المتجذرة وأهمية العلاقة الاقتصادية بين كل من مصر والكويت المنطلقة من روح الأخوة الحقيقية وتبادل الخبرات والمنافع على جميع الأصعدة. وفي معرض اضاءته على الرؤية الأساسية لمجموعة الانماء الأهلية للتجارة العامة والمقاولات التي تسعى الى تحقيق وانجاز مجموعة متنوعة وكبيرة من المشاريع والخدمات المتميزة في الكويت ومصر وخارجهما، أكد أبو الحسن أن خطوة دعم الملتقى تأتي من منطلق الايمان بأهدافه وما يصبو اليه من تعزيز لأواصر الشراكة والأخوة بين جميع المكونات الاقتصادية في البلدين الشقيقين وزيادة حجم العلاقات ذات القيمة المضافة.

