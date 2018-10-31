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سنغافورة - «رويترز»: قال مسؤول أميركي ان الولايات المتحدة ستصبح مصدرا رئيسا لامدادات الطاقة لكي تلبي الطلب المتنامي عالميا، اذ من المتوقع أن يعزز الابتكار التكنولوجي والتمويل انتاج النفط والغاز الأميركي في العقد المقبل. وقال فرانك فانون المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، وهو معني بشؤون الطاقة، «خلال ما بين خمس وعشر سنوات قادمة، نتوقع أن نرى معدلات استخراج أعلى بل ومضاعفتها في الأحواض الأغزر انتاجا».

وتابع في مؤتمر للقطاع في سنغافورة «يعني ذلك على المدى القصير أن الولايات المتحدة قد تضاعف الانتاج وطاقة التصدير».

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء في المؤتمر ذاته ان الولايات المتحدة ستصبح «قائدا بلا منازع» لانتاج الغاز والنفط عالميا.

