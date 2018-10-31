مال وأعمال

أطلقت شركة أعيان للسيارات (أعيان أوتو) حملتها للوانيتات الفاخرة 2018 تحت عنوان «تميز باستئجارها واستمتع بالمغامرة» وبمناسبة انطلاق موسم البر والمخيمات.

وذكرت الشركة أنها حرصاً منها على ارضاء العملاء وتلبية احتياجاتهم ومع بداية موسم الشتاء والبر فقد حرصت على توفير أنواع متعددة من الوانيتات لترضي كافة الأذواق، وجمعت هذه الأنواع تحت سقف واحد ليتسنى للعميل اختيار ما يناسبه منها. وبينت أعيان أن الحملة تشمل كل من دودج رام قمارة ودودج لارامي قمارتين، وفورد f150 قمارة وقمارتين، وشيفروليه سيلفرادو قمارة وقمارة نص.

وأوضحت الشركة أن بامكان العملاء زيارة معرضها الرئيسي في الري لمشاهدة السيارات واختيار ما يناسبهم منها.

وأضافت الشركة أن باستطاعة العملاء أيضاً الاشتراك في خدمتها الاضافية المميزة الفاليو بلس «VALUE Plus»، التي تعد من الخدمات المميزة التي دأبت شركة أعيان على استحداثها للنخبة من عملائها، اذ توفر للمشتركين فيها مجموعة من أرقى الخدمات المصاحبة للتأجير وهي خدمات اختيارية اضافية خاصة لنخبة من عملاء الشركة. توفر خدمة فاليو بلس للعملاء المشتركين بها خدمات ومزايا اضافية أهمها خدمة العداد الاضافي وتأمين شامل وخدمة السماح بالسفر لدول مجلس التعاون وخدمة استلام وتسليم السيارة من الموقع الذي يحدده العميل وخدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة.

