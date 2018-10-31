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بغداد- الوكالات: أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ان ذكرى أربعينية الإمام الحسين -عليه السلام- تمثل محطة لاستلهام القيم النبيلة في طريق الاصلاح. وقال الحلبوسي في بيان أمس، إن «هذه المناسبة جسدت دروسا عظيمة في التفاني والتضحية والإباء، لافتا إلى أنها تمثل محطة لاستلهام معاني الأخلاق والعطاء والقيم النبيلة على طريق الإصلاح والفداء». وأضاف «لقد كانت ثورة الإمام الحسين عليه السلام نبراسا يضيء دروب السائرين نحو مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد، وهي تمثل اليوم فرصة عظيمة لاستحضار الدروس والعبر». كذلك ثمن الحلبوسي «جميع الفعاليات الرسمية والشعبية والمجتمعية التي قامت على خدمة الزوار وتلبية احتياجاتهم»، كما بارك «جهود أبناء قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها في حماية الحشود المليونية وتأمين أجواء الزيارة». من جهته، رأى نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان العراق ان اربعينية الامام الحسين حافز على رفع الظلم ونيل الحقوق والتعايش. وقال بارزاني في تغريدة على حسابه بتويتر، «ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين، عنوان للثبات والصبر لكل من يريد أن يترك بصمة في تاريخ النضال في سبيل نيل الحقوق مهما كانت قوة الخصم». واضاف «نرجو أن تمر مراسم إحياء الذكرى بسلام وأن تكون حافزا على رفع الظلم والقضاء على الفساد والسعي من أجل الأمان والتعايش والتشارك ونيل كل ذي حق حقه».

