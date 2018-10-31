عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: سطر ملايين المسلمين من مختلف دول العالم ملحمة مليونية في كربلاء المقدسة امس في ذكرى اربعينية الامام الحسين بن علي سبط الرسول الأعظم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم وسط اجواء ايمانية مفعمة بحب اهل البيت عليهم السلام. ووسط حفاوة بالغة، استقبلت منصة حرم الامام الحسين عليه السلام وحرم ابي الفضل العباس عليه السلام طوفانا بشريا.

وأعلنت السلطات العراقية ان عدد الزوار هذا العام تجاوز 14 مليونا، كما تضاعف عدد الجنسيات المشاركة من ثلاثين دولة الى ستين يتقدمهم زوار بالآلاف من افغانستان وباكستان والقوقاز ودول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية كما شاركت ايضا مواكب من جنوب افريقيا وجزر والصين وسنغافورة ونيوزلاندا وتانزانيا.

واعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، امس، عن احصائية جديدة لعدد الزائرين لمحافظة كربلاء عبر المنافذ البرية والجوية، مبينة ان المجموع بلغ 1807204 زائرا. وقالت الهيئة في بيان رسمي، ان «الحصيلة الجديدة لغاية يوم امس (الاثنين) للزوار عبر المنافذ البرية والجوية بلغت 72461 من العراقيين، والايرانيين/ 1517058، والاجانب/ 137080، والعرب/ 80605»، مبينة ان «المجموع بلغ 1807204».

وشهد هذا العام اقامة اطول صلاة جماعة موحدة في العالم بين مدينة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بمشاركة مبلغي قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المقدسة.

وللعام السادس على التوالي، اُقيمت صلاة الظهرين الأعظم والأوسع من نوعها جماعة في وقت واحد، حيث اصطف عشرات الآلاف من المصلين رجالا ونساء خلف ائمة جماعة بلغ عددهم سبعمئة وخمسين امام جماعة من طلبة العلوم الدينية في حوزة النجف الأشرف،على مسافة تمتد الى نحو اربعين كيلومترا على طريق (يا حسين) بين النجف وكربلاء، ليجسد الزائرون المصلون من خلالها موقف الامام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء.

حرارة الشوق الى سيد الشهداء سبط الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لم تبق حبيسة صدور المؤمنين في العراق وكربلاء المقدسة حيث مرقده الطاهر... ولم تنحصر ايضاً عند جواره الجغرافي، بل اتسعت وامتدت لآلاف الكيلومترات لتصل الى اقصى شمال الكرة الأرضية وأقصى جنوبها وكذلك من اقصى غربها الى اقصى شرقها. وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الهاشتاغات تزامنا مع ذكرى اربعينية الامام الحسين.

وانتشرت هاشتاغات «#الاربعين» و«#زيارة_الاربعين» و«#كربلاء» و«#الأربعينية_المقدسة» في عدد من الدول العربية. وتجاوز عدد المشاركات في هذه الهاشتاغات 28 الف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن حزنهم في هذه الذكرى ناشرين صورا للمسير من النجف الى كربلاء.

300 وسيلة إعلامية شاركت في التغطية

بغداد - الوكالات: أعلنت العتبة الحسينية المقدسة ان اكثر من 300 وسيلة اعلامية مختلفة من دولة عربية وأجنبية اضافة الى العراق شاركت في تغطية مناسبة زيارة الأربعين حيث تم منحها باجات خاصة بالزيارة المباركة.

وقال معاون الامين العام افضل الشامي في تصريح ان «مناسبة زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام شهدت هذا العام توافد اكبر حضور اعلامي في كربلاء المقدسة، مبيناً ان: اكثر 300 وسيلة اعلامية مختلفة من دولة عربية وأجنبية اضافة الى العراق شاركوا في تغطية هذه المناسبة وكذلك 13 عجلة بث مباشر (SNG).

واضاف ان «العتبة المقدسة وفرت منصات للتغطية الاعلامية بالقرب من باب قبلة الامام الحسين عليه السلام اضافة الى خدمة الانترنت وجبات الطعام من مضيف الامام الحسين عليه السلام.

خلية واحدة كخلية واحدة عمل أهالي كربلاء وبشكل متواتر قبل اسبوعين من بدء الزيارة الاربعينية لتهيئة الاماكن من مساجد وحسينيات ومنازل لاستقبال الزائرين من شتى المحافظات، بالاضافة الى تحضير الاطنان من وجبات الطعام المختلفة.

ولا تحتضن كربلاء خلال هذه الايام زائرين من محافظات عراقية فقط، بل حتى اجانب جاءوا لاداء مناسك الزيارة وتقديم فروض الطاعات التي باتوا يكررونها عاما بعد اخر.

الحشود مازالت تتوافد

بغداد - الوكالات: أعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط، امس، استمرار توافد الحشود المليونية الى مدينة كربلاء، مؤكدة ان الخطة الأمنية مستمرة حتى اليوم.

وقالت قيادة عمليات الفرات الاوسط، في بيان، ان «الحشود المليونية مازالت تتوافد الى كربلاء»، مشيرة الى ان «الخطة الأمنية مستمرة الى يوم غد الاربعاء (اليوم)».

واضافت ان «جهد النقل مازال مستمرا، والخطة الامنية مستمرة لحماية الحشود المليونية التي الى اليوم تتوافد صوب كربلاء». واعلن قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم دبعون، امس، عن نجاح الخطة الامنية لحماية الزائرين باربعينية الامام الحسين (ع)، للمحافظات الجنوبية ضمن قاطع قيادة العمليات وهي ذي قار وميسان وواسط والمثنى.

دعوات للإصلاح

بغداد - الوكالات: دعا زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام من مدينة كربلاء، الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبدالمهدي، لاجراء الاصلاحات وتقديم الخدمات.

وقال المواطن فياض حسين: «نطالب الحكومة العراقية الجديدة باجراء الاصلاحات والقضاء على الفساد وتقديم الخدمات». مضيفاً «نحن نستغل هذه الزيارة المليونية لاحياء مراسم الاربعين الى وحدة الصف بين نواب وساسة العراق».

وبدورها قالت سيدة عراقية ان «مشاركتنا في الزيارة لاحياء مراسم الاربعين لاستشهاد الامام الحسين». وقال رجل دين ان «زيارة الاربعين لها خصوصية عند آل البيت وهي مواساة للشهداء، ونرى اليوم زوار الامام الحسين وهم يقطعون الاف الكيلومترات لاحياء هذه الذكرى».

أكبر لوحة

بغداد - الوكالات: أقدم مجموعة من الرسامين في محافظة كربلاء، الليلة قبل الماضية، على رسم أكبر لوحة بمناسبة الثورة والمسيرة الحسينية في المدينة. حيث رسم مجموعة من الفنانين لوحة بقياس 40 متراً تُجسِّد الثورة والمسيرة الحسينية. والرسامون الذين انجزوا هذه اللوحة هم: حيدر الرسام وزينب المفرجي ومرتضى الغرباوي.