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أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي ان حصول الكويت على جائزة أفضل مدرسة متميزة ضمن الدورة الثالثة لمبادرة (تحدي القراءة العربي) خطوة ايجابية جديدة نحو بذل مزيد من الجهد والتفاعل.

واعرب العازمي في تصريح صحافي عن سعادته بتحقيق مدرسة الاخلاص الأهلية هذا الانجاز الكبير في المبادرة التي اطلقها نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وحصول (الأهلية) على هذا المركز من بين 52 ألف مدرسة على مستوى الوطن العربي. من جهته قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية د. فيصل مقصيد في تصريح مماثل أن هذا الانجاز الجديد يضاف الى السجل الحافل بالانجازات التربوية المتلاحقة للوزارة عبر مشاركاتها في المسابقات والجوائز المحلية والعربية والعالمية.

وذكر د. مقصيد ان المشاركة في المحافل والمبادرات الداخلية والخارجية يأتي ضمن خطة وأهداف الوزارة التي تسعى الى تحقيقها وتقديم كافة سبل الدعم للمدارس المتميزة والرعاية لأبنائها الطلبة والطالبات لاسيما المتميزين والموهوبين منهم. هذا وتسلم مدير مدارس(الاخلاص الأهلية) محمد الصايغ درع الجائزة من راعي الحفل نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وذلك في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي.

وحازت مدارس (الاخلاص الاهلية) على الجائزة البالغ قيمتها مليون دولار نظير جهودها الكبيرة في تطوير اداء طلبتها في مجال القراءة حيث تعتبر قيمة الجائزة هي الأكبر في العالم العربي بمجال التعليم.

