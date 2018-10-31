الاخيرة

أصدرت هيئة القوى العاملة تعميماً جديداً بشأن شروط انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة الداخلية. وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة أسيل المزيد: انه يستلزم عند انتقال العمالة الوافدة العاملة بالقطاع الاهلي للعمل بالقطاع الحكومي الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية مع مراعاة الأنظمة المعمول بها. واضافت: ويستلزم كذلك لانتقال العمالة الوافدة العاملة بالقطاع الحكومي للعمل بالقطاع الأهلي توافر مبررات احتياجهم وفقا للنشاط الاقتصادي أو المشروعات المتعاقد عليها من جانب صاحب العمل، اضافة الى وجود تقدير احتياج يسمح باضافة عمالة على الترخيص مع توافق المهنة مع مؤهل العمالة.

