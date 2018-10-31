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«الاستئناف»: وقف تنفيذ الحبس في «قضية فقدان ملف تيماس»

مشعل عبدالله
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الأربعاء 31 أكتوبر 2018

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الهويدي بوقف تنفيذ حكم الحبس في قضية «فقدان ملف تيماس» واخلاء سبيل جميع المتهمين عدا سكرتارية الجلسات والحاجب. وكانت محكمة الجنايات اصدرت حكمها بحبس المتهمين الـ15، مطالبة بتشديد الحكم الى السجن المؤبد لـ«السكرتارية» والحبس 10 سنوات للمحامين ومندوبيهم. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهمين الاول والثاني كويتيين «سكرتيري جلسات» 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والعزل من الوظيفة، والزامهما مع المتهم الثالث «حاجب المحكمة» برد مبلغ 60 ألف دينار، وحبس 5 محامين سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس مديرة مكتب محام «سورية» سنة مع الشغل والنفاذ وابعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وحبس 5 مندوبي محامين «مصريين» سنة مع الشغل والنفاذ وابعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وحبس حاجب المحكمة «مصري» 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وببراءة محام واحد من جميع التهم.


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