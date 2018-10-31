الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح 68 عاماً شيع، الرجال: ديوان أسرة آل صباح- قصر بيان (يوم واحد فقط الاربعاء)، ت: 25398888، النساء: حطين، ق3، ش317، م64، ت: 50666660

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز البناي 97 عاماً شيع، الخالدية، ق3، شارع الزبداني، م4، ت: 65505550-66066635

أمينه يوسف صالح العيدان، أرملة ابراهيم خلف اليتامى 85 عاماً شيعت، الرجال: العديلية، ق2 شارع عبدالله النوري، ج27، م6، ت: 55192999، النساء: اليرموك، ق4، ش2، ج4، م14

أحمد محمد عبدالعزيز المنصور 80 عاماً شيع، الرجال: ديوان المنصور، الخالدية، ق1، شارع طرابلس، م21، ت: 66886685، النساء: الشامية، ق7، ش72، م24، ت: 24846242

عائشة علي البداح، أرملة أحمد محمد البالول 86 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الخالدية، ق2، ش23، م25، مقابل الدائري الثالث، ت: 99759227، النساء: السلام، ق4، ش411، م24

هدى سالم فاضل درويش 38 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: حسينية آل درويش، سلوى، ق2، ش8، م17، ت: 67611403، النساء: حسينية العترة الطاهرة، الرميثية، ق10، شارع أبوحنيفة، ج101، م16

شملان حجي عبيد المطيري 42 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: اشبيلية، ق4، ش409، م2، ت: 50522888، النساء: عبدالله المبارك، ق5، ش506، م53، ت: 99934466

عبدالله شهاب أحمد الحروف 82 عاماً شيع، الرجال: الدعية، ق2، مسجد البحارنة، ت: 94448850، النساء: الجابرية، ق9، الشارع الأول، م35

إنا لله وإنا إليه راجعون

