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أول النهار

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سموه التقى الغانم والمبارك والجراح

ولي العهد استقبل سلطان البهرة والوفد المرافق


استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.
كذلك استقبل سموه بقصر بيان أمس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أيضاً بقصر بيان أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
واستقبل سموه كذلك بقصر بيان صباح أمس سلطان البهرة د. مفضل سيف الدين والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح.


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