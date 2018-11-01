الأولى

كان الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، كعادته دائماً، حافلاً بالعظة والعبرة ومليئاً بالعبارات الداعية للعمل بجد وأمل من أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن. ولعل أكثر ما لفت إليه سمو الأمير في خطابه المهم ما شهدته الساحة البرلمانية من تصعيد غير مبرر من جانب بعض النواب وتهديدات بالاستجوابات بشكل يوتر العلاقة بين السلطتين ويمنع كل منهما عن أداء دوره. ولا شك أن المطلوب من النواب أولاً أن يضعوا توجيهات سمو الأمير نصب أعينهم وأن يعملوا من أجل مصلحة الوطن والمواطن بعيداً عن المصالح الشخصية والأجندات الخاصة التي تضر البلاد وتؤخر عجلة التنمية التي يحرص سموه على أن تدور بأقصى سرعتها فنحن في سباق مع الزمن من أجل أن تواكب بلادنا التطورات السريعة في جميع المجالات.

وهذا الكلام ينطبق أيضاً على الحكومة التي خصها سمو الأمير بجانب من خطابه المهم حيث بارك إجراءاتها لمحاربة الفساد ودعاها إلى العمل الجاد من أجل مواجهة التحديات الكبيرة ومنها تعزيز الاستقرار وصيانة الوحدة الوطنية ورفع مستوى الخدمات وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي. وباعتقادي فإن أجهزة الدولة المختلفة لم تقم بما يجب عليها القيام به في هذا الجانب ومازال هناك الكثير من جوانب التقصير التي تتطلب من كبار المسؤولين الالتزام بتوجيهات صاحب السمو والعمل على المتابعة والرقابة والتنفيذ وألا يتم الكيل بمكيالين في تطبيق القانون، فالكويتيون سواسية في الحقوق والواجبات.

كما يجب أن يكون للشباب نصيب في القرارات التي تسهم في التطوير والتحديث في جميع مؤسسات الدولة إضافة إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص في كل ما من شأنه مصلحة الوطن.

إننا مطالبون جميعاً، حكومة ونواباً وشعباً، بأن نقف كتفاً بكتف ويداً بيد خلف قيادتنا الحكيمة وأن نستمع للتوجيهات السامية وننفذها لأن فيها صلاح مجتمعنا وبلدنا فهي توجيهات الأمير القائد والحكيم والسياسي المحنك الذي وضع الكويت في قلبه وعقله وأمضى سنوات عمره مدافعاً عنها حامياً لها راعياً لديموقراطيتها وحرية شعبها.

فمن استمع إلى خطاب سمو أمير البلاد أول من أمس في افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن سموه يتابع بعين القائد والوالد كل أمر يخص وطنه وشعبه وإنه على اطلاع بكل ما يجري، لذلك على الجميع أن يتوقف ملياً ليستوعب ما يريد سموه أن ينبهنا إليه.. فخطاب سموه رسالة مليئة بالعبر والعظات والدروس التي يجب علينا استيعابها.

لذا يجب علينا أن نحمد الله ونشكره أن وهب لنا أميراً وقائداً فذاً مثل سمو الشيخ صباح الأحمد الذي نسأل الله أن يحفظه ويطيل في عمره.. ويحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.