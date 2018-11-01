الأولى

ثمن عدد من النواب المضامين الواردة في كلمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في افتتاح دور الانعقاد البرلماني الجديد، مؤكدين تضامنهم مع سمو الأمير والالتفاف حول توجيهاته السامية التي تؤمن استقرار الكويت وسط التحديات الاقليمية الخطيرة.

وشددوا على أهمية حماية وحدة المجتمع والتصدي لمثيري الفتن ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، لتجنب الانعكاسات السلبية على الكويت من الاخطار المحيطة بالمنطقة.

من ناحيته، أثنى النائب فراج العربيد على ماجاء بالنطق السامي، مشدداً على ان كلمات سموه شعله تنير لنا طريق العمل الوطني للحفاظ على الكويت.وأضاف ان نسق الخطاب الأميري تناول مختلف الملفات وشخص العلل في المسار الديموقراطي، وعلينا جميعاً أن نأخذ قبسات من رؤى سموه في عملنا، معرباً عن أمله في أن تتضافر جهود السلطتين للحفاظ على الكويت وحماية مقدراتها.

من جانبه، ثمن النائب عسكر العنزي التوجيهات والمضامين السامية التي وردت في حديث سمو أمير البلاد، مؤكداً أن سموه هو رباننا القادر على قيادة سفينة البلاد في هذا البحر المتلاطم بالأحداث اقليمياً وعالمياً ويسعى جاهدا لحماية امن الكويت ووحدة المجتمع وحل مشاكله بحكمة بالغة. ودعا عسكر الجميع لمساندة سمو الامير بتنفيذ توجيهاته السامية والالتزام بها مقدرين المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق سموه وعلى جميع من هم على ظهر السفينة بدءا من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية مروراً بممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع وانتهاء بالمواطنين.

وتمنى من الجميع دعم سموه في تصديه الدائم لمعالجة القضايا التي تتعلق بالشأن المحلي وتفويت الفرص على من يحاولون استغلال المنصات الاعلامية لتأجيج المشاعر واثارة النعرات والشحن الطائفي والاساءة لأي فئة من مكونات المجتمع. واضاف لابد ان نسير على خطى قائد الانسانية والد الجميع والذي وجه حديثه الى اعضاء مجلس الامة والشعب الكويتي بروح الاب الحريص على امن واستقرار ورفاهية ابناء الشعب الكويتي جميعا.

واشار عسكر الى اهمية ادراك ما حذر منه سمو الامير من أحداث تحيط بمنطقتنا التي تشهد أحداثا خطيرة تستوجب على الجميع حماية وحدة المجتمع والتصدي لمثيري الفتن ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار والاسراع بالاصلاح الاقتصادية بما لا يؤثر على المواطن وتطوير الاقتصاد الوطني عبر رؤية محددة تحقق تنويعا لمصادر دخلنا.

من جهته أشاد النائب ماجد المطيري بالنطق السامي الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر معتبرا اياه حصنا حصينا واقيا لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة من التقلبات الساخنة التي يشهدها العالم ويشهدها الاقليم.

وأكد أن النطق السامي واجهة مشرقة لتحصين الوحدة الوطنية وحماية الكويت الغالية من بؤر الارهاب والتطرف والتشنج. وقال المطيري انه رغم أن النطق السامي ركز على القضايا الأمنية لخطورة الوضع الأمني لكنه ركز في جانب على تنفيذ المشاريع الكبرى وفق خطة التنمية وتنويع مصادر الدخل في البلاد والاسراع في الانجاز وانعاش الاقتصاد الكويتي الذي هو في أمس الحاجة الى التجديد والتنوع ومواكبة النظريات الاقتصادية الحديثة. واعتبر النطق السامي خارطة طريق للسلطتين التشريعية والتنفيذية، اذ رسم المنهجية لتحقيق طموحات وتطلعات الكويتيين التواقين دوما الى الرفعة في ظل قيادة قائد الانسانية الذي عبر بحكمته وحنكته سفينة الكويت الى شاطئ الأمن والأمان والاستقرار. وثمن المطيري مضامين النطق السامي لدورها في توثيق عرى التعاون بين السلطتين حسبما جاء في الدستور. وطالب بترجمة مضامين خطاب سمو الأمير الى برنامج عمل وتشريعات وانجازات وخطط تنمية داعيا الى تحصين الوحدة الوطنية وحماية البلاد من الافكار المتطرفة وحماية الشباب من الفكر المنحرف الى جانب اعداد التشريعات في شأن المناقصات العامة والوكالات التجارية والاستثمار الاجنبي بغية تنويع مصادر الدخل والتي أكد عليها سموه في جميع خطاباته.

كما أكد أهمية الالتزام بما طرحه سمو الأمير في نطقه السامي بالابتعاد عن التراشق العبثي في الازمة الخليجية والالتزام بالتهدئة لأننا لسنا طرفا ثالثا في الأزمة الخليجية ولكننا طرف واحد هدفنا ترميم البيت الخليجي داعيا الى عدم انزلاق أدوات التواصل الاجتماعي نحو التفرقة واثارة النعرات والفتنة.

واشار المطيري الى ان سموه أكد ضرورة تفعيل المجلس لأدواته الرقابية على اداء الاجهزة الحكومية والحرص على المصلحة العامة والبعد عن الشخصانية.

وأشار الى أهمية تمكين الشباب وتشجيعهم ورعايتهم وتأهيلهم لحمل مسؤولية كويت المستقبل بالاضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في التنمية الاقتصادية الى جانب قيامه بمسؤولياته كقطاع يوفر فرص العمل للشباب واعدادهم وتأهيلهم بموازاة القطاع العام فضلا عن اهمية محاربة الواسطة والمحسوبية.

من جهته، أكد النائب الدكتور حمود الخضير أن المضامين السامية الواردة في النطق السامي لحكيم الامة سمو الأمير كانت وستظل محل تقدير واسترشاد الجميع من أجل تجاوز كل المحطات التي يمكن أن تعترض مسيرة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل مع سموه من أجل تحقيق الاستقرار المنشود لبلدنا وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه الاضرار بوحدتنا.

وأضاف الخضير أن العبارات الواردة في خطاب سمو الامير تعبير صادق من والد الجميع عما يكنه من حب لبلده وشعبه ورغبة في أن نكون دائما في أمن وأمان نعمل من أجل الكويت ومصلحتها ومصلحة شعبها لا مصالحنا الخاصة.

وقال سمعا وطاعة يا سمو الأمير وسنكون على الدوام سندا وعونا لك ولسمو ولي العهد في توحيد الصف من أجل مواجهة كل التحديات المحلية والعالمية التي كانت حاضرة في النطق السامي.

وطالب النائب حمد الهرشاني بالالتزام بمضامين خطاب سمو أمير البلاد التي كانت واضحة وصريحة وجليّة وشاملة.

وقال ان سموه حرص على ايصال رسالة مباشرة لكل من يعبث بأمن البلد ويؤثر على استقراره وتماسكه من خلال تبني أجندات تخصه وتخدم مصالحه الضيقة أو مصالح تياره الذي ينتمي اليه.

وقال الهرشاني لا كلام بعد خطاب سمو الأمير الحريص على استقرار الكويت وأمنها وأي كويتي مهما كانت انتماءاته وتوجهاته عليه الالتزام بمضامين الخطاب السامي لأنه جاء من رجل حكيم يستشعر خطورة الوضع ودقة المرحلة.

وأشار الى ضيق أفق البعض الذي لا يهمه غير مصالحه الشخصية ولا ينظر الى الوضع الاقليمي الملتهب لكن سمو الأمير صاحب الحكمة والخبرة الطويلة يعي أن ظروف المنطقة تحتاج الى توثيق عرى الوحدة الوطنية وعدم الانسياق وراء من يدغدغ مشاعر المواطنين من خلال الاتيان بأمور عبثية تشيع الفوضى وتؤثر على وحدة الصف.

ودعا الهرشاني الى التوقف عن الاستجوابات التي تعطل العمل البرلماني والتي تأتي بغرض التكسب الانتخابي والابتزاز ولا يجني منها المواطن غير تعطيل مسيرة التنمية وعرقلة انجاز المشاريع لافتا الى أن بعض المواطنين غرر بهم وانساقوا وراء مثيري الفتن والفوضى وانحرفوا عن جادة التنمية وبناء دولة ذات اقتصاد متين.

واعتبر الهرشاني خطاب الأمير الكلمة الفصل فيما سبق وفيما هو آتٍ لأنه وضع مضامين واضحة أشبه بخارطة طريق بعيدة المدى عنوانها أمن الكويت واستقراره وتنمية البلد والمحافظة على الخيرات والنعم والأمن والرخاء ومثل هذه النعم تحتاج الحمد والشكر ولله الحمد الكويت تعتبر الأولى عالميا في استقرار الوضع الأمني.