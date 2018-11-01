الأولى

أفرز رفض إسقاط عضوية النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي تداعيات تشريعية ودستورية، قد تلقي بظلالها على أعمال المجلس في وقت لاحق، وقد تتطور إلى تعقيدات وأزمة سياسية تدور حول أحقية رجال الأمن في القبض عليهما.

وفي هذا الصدد شدد النائب محمد المطير على ان وزارة الداخلية لا يجوز لها القبض عليهما، الا بعد طلب يقدم لمجلس الأمة ويصوت عليه الأعضاء بالموافقة، وقال اذا تحركت الداخلية ضدهما بدون تصويت المجلس..

فاستجواب وزيرها جاهز، ثم وجه حديثه الى النائبين الحربش والطبطبائي بقوله: «حياكم الله في وطنكما متى شئتما انتم الآن بكامل عضويتكما».

من جانبه اكد الخبير الدستوري د. محمد المقاطع ان رفض مجلس الأمة إسقاط عضوية الحربش والطبطبائي، يترتب عليه دستوريا استمرار عضويتهما منتجة لجميع حقوقها والتزاماتها وضماناتها، وهو ما يعني تحديدا تمكينهم من ممارسة مهام ومسؤوليات العضوية، ولا يجوز القبض عليهما إن تواجدا في البلاد إلا بعد رفع الحصانة.

من جهته، أعلن النائب يوسف الفضالة عزمه التنسيق لتحرك جدي يحسم هذا الجدل من خلال القنوات الدستورية، موضحا استمراريته في البحث من اجل التوصل إلى حل ورأي سديد.

ولفت إلى خطورة وقوف التصويت كحائط ضد تنفيذ حكم نهائي بات، لافتا الى ان تداعيات ذلك قد تفضي لحماية الأغلبية البرلمانية ايا من الأعضاء في المستقبل عند فقده شروط عضويته بعد صدور حكم قضائي باتّ.

ورأى أن الحكومة تمارس الخطأ نفسه حيث صوتت في عام 2011 مع بقاء عضوية نائب، بينما صوتت في الجلسة الماضية مع إسقاط عضوية نائبين متسائلا: ما المعيار الذي اتبعته الحكومة؟

من جانبه، بين مصدر برلماني لـ«النهار» ان احد النواب الحاليين ينسق مع الأعضاء المؤيدين والعاملين في فريقه الانتخابي، من اجل قيام احد الأفراد بتقديم طعن في عضوية النائب الطبطبائي وحقه في انتخاب بديل عنه او الترشح مكانه، فضلا عن التنسيق لذات الامر في الدائرة الثانية مع مقعد الحربش.

ولفت المصدر الى ان المسألة يمكن ان تتعقد اكثر في حال أتت خطابات من السلطة القضائية معقبة على قرار المجلس، او في حال تقديم طعون على مقعدي النائبين، او حال التنازع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن القبض عليهما.

واوضح أسباب تمسك أغلبية المجلس بعضوية النائبين رغم أحقية رجال الأمن في القبض عليهما، قائلا: هذا الموقف أتى نتيجة استشعارهم امكانية ان يمس النائبين عفو خاص قريبا على اثر مساع متعددة ومناشدات للقيادة السياسية بهذا الشأن.

هذا واعلن أكثر من محام وقانوني أمس توجههم للجوء الى المحكمة الدستورية لحسم اللغط حول صحة تصويت مجلس الأمة على عدم اسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي مطالبين ناخبي الدائرتين الثانية والثالثة بتوكيلهم لرفع القضية.