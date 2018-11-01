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قال تقرير صدر أمس عن مجموعة البنك الدولي إن مجموع النقاط لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت قد تحسنت بشكل واضح خلال العام الماضي من 61,4 إلى 62,2. وكان الدافع وراء هذا التحسن هو تقدّم مستوى الكويت في مجال بدء النشاط التجاري وحماية المستثمرين الأقلية.

وقال التقرير إن الكويت تحسّنت في ثلاثة مؤشرات في غضون عام واحد فقط. حيث عزز إنجاز الكويت هذا العام من حماية المستثمرين الأقلية عبر المطالبة بإجراء مراجعة مستقلة لمعاملات الأطراف المعنية وتوضيح هياكل الملكية والسيطرة. حيث تحسّن مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 81 إلى 72. كما قلصت الكويت أيضاً الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 39.5 إلى 35 يوماً، وخفّضت عدد الإجراءات المتعلقة ببدء النشاط التجاري من 9,5 إلى 7. وتحقق هذا التحسّن من خلال التسجيل عبر الإنترنت وإنشاء مركز النافذة الواحدة لجميع إجراءات تسجيل الأعمال والغاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال (كنسبة مئوية من دخل الفرد) من 8,5 إلى الصفر. كما تحسّنت مرتبة الكويت في مجال الحصول على الكهرباء من 97 إلى 95، وخفّضت عدد الأيام من 85 إلى 65 يوماً.

واضاف التقرير أن الكويت حققت هذا العام المرتبة 97 في سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مقارنة مع المرتبة 96 التي حققتها في تقرير العام الماضي. وتعود الأسباب الرئيسة لهذا الانخفاض الضئيل في الترتيب (96) في العام الماضي إلى التغييرات المهمة التي جرت في البيئة التنظيمية للأعمال التجارية في الاقتصادات الأخرى. وتابع التقرير: قاد الجهود الحكومية واسعة النطاق المبذولة لمتابعة هذه الإصلاحات كلّ من خالد الروضان وزير التجارة والصناعة بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية ومجموعات العمل التي أنشئت لمتابعة إصلاحات بيئة الأعمال في البلاد.