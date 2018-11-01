الأولى

كشفت وزارة الصحة أن فحوصات ما قبل الزواج في الفترة من 2010 إلى 2017 شملت 9716 حالة، مشيرة إلى أن عدد حالات الزواج غير الآمن بلغ 459 حالة، منها 244 صدرت لأصحابها شهادة زواج غير آمن.

واكدت الوزارة إيقاف 215 حالة زواج غير آمن، منها 116 لان عمر المتقدمة دون الـ 21 عاما، و99 لعدم موافقة الطرفين او أحدهما بعد خضوعهما للاستشارة الطبية. وأوضحت أن مركز الفحص ينظم لقاءات للمتقدمين للزواج مع المتخصصين لتوضيح إمكانية الحصول على أطفال حاملين أو مصابين بمرض الدم الوراثي مثل (الانيميا المنجليه أو الثالاسيميا) وغالبا يقتنع الطرفان بعدم إتمام الزواج حرصا على سلامة الأطفال. وأضافت : عند قرار الطرفين الزواج بالرغم من عدم أمان الفحوصات فإنه يتم تحويلهما إلى قسم الوراثة لعمل الفحوصات الجينية ورسم الخريطة الوراثية للمرض بالنسبة للعائلة أو الأسرة الأمر الذي يؤدي لتلافي ولادة أطفال مصابين بالأمراض الوراثية. من جانب آخر قالت وكيل الصحة العامة د. ماجدة القطان ان عدد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة في الكويت بلغ حتى الآن 414 مواطنا ومواطنة مؤكدة انهم يتمتعون بحياة صحية ويتلقون الرعاية الازمة. وأكدت أنه تم القضاء على انتقال الفيروس من الام المصابة الى الجنين، مشيرة الى انه صدر تشريع بوجوب اجراء الفحص لكل النساء الحوامل في الكويت، وان هناك اكثر من 50 طفلا سليما ولدوا لامهات مصابات بفيروس نقص المناعة.

وأعلنت ان عيادات الفحص الطوعي والمشورة سترى النور قريبا حيث يمكن من خلالها اجراء الفحص بسرية وخصوصية تامة والحصول على النتيجة فوريا، مشيرة الى السعي وفقاً للخطة الاستراتيجية الوطنية الى خفض الاصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة بنسبة 50 % بحلول عام 2021.