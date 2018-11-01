الأولى

قضت محكمة الجنح بحبس أم شهرا مع الشغل والنفاذ لسبها ابناءها أثناء تدريسهم ومراجعة دروسهم استعدادا للاختبارات. تفاصيل القضية تضمنها بلاغ تقدم به والد الابناء الى المخفر المختص بعد ان سئم من طريقة معاملة الام لهم، حيث قال انها كثيرة الاعتداء عليهم قولا وفعلا، خصوصا أثناء تدريسهم، ما يؤثر على حالتهم النفسية وكانت تقول لكل منهم أثناء التدريس كلمات بذيئة من بينها ادرس يا حمار. وحضر المحامي مصطفى ملا يوسف أمام دائرة الجنح وترافع مؤكدا توافر اركان الجريمة بحق المتهمة وأيد دفاعه بأدلة الاثبات ومنها فيديو للام وهي تسيء لابنائها بألفاظ سوقية، وكذلك تحريات المباحث التي اكدت التهمة و اقوال الابناء. وأكد المحامي مصطفى اهمية تطبيق القانون لمنع الاساءة للابناء، مشيرا الى ان قانون الطفل الصادر في 2015 يجب أن يطبق بحذافيره لمنع اي اساءة للاطفال.

