الأولى

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» انه سيتم نقل جميع الرحلات المتوجهة الى كل من طهران، مشهد، اسلام اباد، لاهور، بانكوك، مانيلا، من مبنى مطار الكويت «T1» إلى مبنى الركاب «T4» والخاص بالخطوط الجوية الكويتية، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 4 نوفمبر، وستقدم خدمات من الوجبات الخفيفة لجميع الركاب المستخدمين من مبنى «ترمينال 4». (طالع ص 09)

وأضافت المصادر أن عدد المسافرين المستخدمين لتلك الوجهات سيخفف عبئا كبيراً عن مبنى «T1» حيث بلغ عدد الركاب أكثر من 363 ألف راكب إلى تلك الوجهات وذلك في الفترة الممتدة من 1 يناير 2018 وحتى 30 سبتمبر 2018.

