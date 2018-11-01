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«الشؤون»: انخفاض نسبة المخالفات في جمع التبرعات


اكدت وكيلة وزارة الشؤون للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري، أن احصاءات جمع التبرعات تشير إلى انخفاض نسبة المخالفات إلى حد كبير مع زيادة عدد المشاركات مقارنة بالاعوام السابقة. وشددت في تصريح للصحافيين أمس على عدم أحقية الجمعيات الخيرية في التعامل مع أي منظومة خارج الكويت من دون الحصول على موافقة الوزارة، مشيرة إلى ان هناك تنسيقا مع الخارجية في هذا الشأن.
واوضحت أن دور الشؤون يقتصر على متابعة ومراقبة عمل الجهات الخيرية المحلية، في حين يبقى تحديد الجهات الخارجية المسموح لها بالتعامل من اختصاص الخارجية.


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