الأولى

تعتزم وزارة التربية استطلاع رأي الميدان التربوي حول تقديم موعد الاختبارات في جميع المراحل، عدا الصف الثاني عشر، اضافة الى فصل امتحانات الصف العاشر والحادي عشر. وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي اصدر تعليماته لمديري المناطق للاستئناس برأي الوسط التربوي ودراستها من الجوانب المختلفة، للوصول إلى الرأي النهائي بأسرع وقت قبل اعتماد القرار.

وأكد العازمي خلال اجتماعه امس مع عدد من الوكلاء المساعدين ومديري عموم المناطق ضرورة الوصول إلى الرأي السديد بأسرع وقت، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بما يخدم العملية التعليمية ويصب في مصلحة المتعلمين.

واكدت مصادر لـ «النهار»، أن مديري المناطق سيعقدون اجتماعات طارئة اليوم مع مراقبي المراحل ومديري المدارس، بالاضافة إلى التواجيه الفنية لرصد ايجابيات وسلبيات توجه الوزارة، تمهيدا لرفع الامر الى الوزير، مشيرة الى ان حسم القرار في هذا الشأن سيكون خلال الاسبوع المقبل.